В Минске почти год будут ремонтировать мост на Железнодорожной. Как пойдет транспорт

Источник материала: Tut.by

С 20 июля начнется капитальный ремонт моста по улице Железнодорожной через железную дорогу Минск-Брест. Движение по путепроводу закроют для всех видов транспорта почти на год. ГУ «Столичный транспорт и связь» сообщает , как изменится движение общественного транспорта.

На время ремонта с 20 июля 2019 года до мая 2020 года (ориентировочно) маршруты городского пассажирского транспорта будут ходить так:



Изображение: «Столичный транспорт и связь»

— автобус № 6 от улицы Минина до диспетчерской станции «Дружная» пойдет по улицам Железнодорожной, Щорса, проспекту Дзержинского, улицам Клары Цеткин, Толстого в обоих направлениях со всеми остановками, кроме «Мясникова», «Толстого», «Разинская» в направлении Брилевичей;

— автобус № 32С от улицы Семашко до Московской пойдет по улицам Железнодорожной, Уманской, проспектам Дзержинского, Жукова, улицам Аэродромной, Чкалова в прямом направлении, по улицам Чкалова, Брилевской, проспектам Жукова, Дзержинского, улицам Уманской, Железнодорожной — обратно, с остановками «ст. метро Михалово», «Невский переулок», «Гостиница Спутник», «Академия управления» в обоих направлениях;

— автобус № 101 от проспекта Пушкина до диспетчерской станции «Дружная» пойдет по проспекту Жукова, улицам Аэродромной, Чкалова, Московской, Толстого в прямом направлении, по улицам Толстого, Московской, Чкалова, Брилевской, проспекту Жукова — обратно, с остановками «Невский переулок», «Брилевская», «Гостиница Спутник», «Академия управления» в обоих направлениях;

— экспресс-автобус № 1280-ТК от улицы Голубева до проспекта Независимости пойдет по проспектам Дзержинского, Жукова, улицам Аэродромной, Чкалова, Московской в прямом направлении, по улицам Московской, Чкалова, Брилевской, проспектам Жукова, Дзержинского, улице Алибегова, проспекту Газеты «Правда» — обратно;

— маршрут автобуса № 52 теперь будет называться «Червенский рынок — Товарная», со стороны улицы Маяковского он сокращается до улицы Суражская. Движение со стороны улицы Лермонтова отменяется;

— троллейбус № 64 переименут в «ДС Малиновка-4 — ДС Лермонтова», он поедет до диспетчерской станции «Лермонтова» от проспекта Дзержинского по улицам Железнодорожной, Щорса, Розы Люксембург, Лермонтова в прямом направлении, обратно — по улице Карла Либкнехта, Хмелевского, Розы Люксембург, Щорса, Железнодорожной и дальше по маршруту.

— троллейбус № 63 (с обслуживанием электробусами) поедет от улицы Гурского до диспетчерской станции «Дружная» по проспектам Дзержинского, Жукова, улицам Аэродромной, Чкалова, Московской, Толстого в прямом направлении, по улицам Толстого, Московской, Чкалова, Брилевской, проспектам Жукова, Дзержинского — обратно, с остановками «Грушевская», «Невский переулок», «Брилевская», «Гостиница Спутник», «Академия управления» в обоих направлениях;

— троллейбус № 66 со стороны диспетчерской станции «Сухарево-5» пойдет до улицы Железнодорожной со следованием от улицы Гурского по проспекту Дзержинского, улице Щорса в прямом направлении, улицам Железнодорожной, Уманской, Гурского и далее по маршруту в обратном направлении, с присвоением маршруту наименования № 66 «ДС Сухарево-5 — Щорса»;

— Вместо троллейбуса № 8 будет ходить автобус № 908 «ДС Сухарево-5 — ДС Дружная» — от диспетчерской станции «Сухарево-5» до станции метро «Михалово» и дальше по проспекту Дзержинского, проспекту Жукова, улицам Аэродромной, Чкалова, Московской, Толстого в прямом направлении, улицам Толстого, Московской, Чкалова, Брилевской, проспекту Жукова, проспекту Дзержинского — обратно, с остановками «Грушевская», «Невский переулок», «Брилевская», «Гостиница Спутник», «Академия управления» в обоих направлениях.

— Маршрут автобуса № 50С со стороны диспетчерской станции «Сухарево-5» сокращается до ж/д вокзала со следованием по улице Городской Вал, проспекту Независимости, улицам Свердлова, Кирова в прямом направлении, улицам Кирова, Бобруйской, проспекту Независимости, улице Городской Вал и далее по маршруту в обратном направлении. Маршрут № 50С назовут «ДС Сухарево-5 — Вокзал», в выходные он работь не будет. Высаживать пассажиров будут на остановке «Кирова», посадка запланирована на остановках «Вокзал» и «Ленинградская».

Если у пассажиров проездной рассчитан и на троллейбус, то по нему можно будет ездить без дополнительной оплаты в автобусах № 32С, 908 до 1 августа 2019.

Временно не будет работать остановка «Вагоноремонтный завод», вместо нее пассажирам предлагают воспользоваться остановкой «Щорса» по улице Железнодорожной.