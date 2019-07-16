VI Форум регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге

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В работе Форума принимает участие белорусская делегация, в состав которой входят около 250 руководителей отраслей, научных организаций и производственных предприятий, общественных объединений.

Работа Форума проходит в шести секциях. В рамках Форума состоится совместное заседание делового совета, в котором примут участие более 100 руководителей крупнейших предприятий, банков, бизнес-ассоциаций двух стран, а также губернаторы регионов, министры, представители Евразийской экономической комиссии.

Основные мероприятия Форума регионов пройдут 17 июля. На секционных заседаниях будут обсуждать вопросы формирования общего образовательного, информационного пространства, культурно-гуманитарные проекты, сотрудничество регионов и др.

В рамках Форума в секции «Образовательное пространство России и Беларуси: проекты и направления развития» выступит начальник главного управления по образованию Минского областного исполнительного комитета Татьяна Валентиновна Апранич с докладом «Формирование компетенций ХХI века в условиях межкультурного взаимодействия (опыт белорусско-российского сотрудничества в сфере образования)».

В завершение Форума, 18 июля, состоится пленарное заседание с участием глав двух государств – Александра Григорьевича Лукашенко и Владимира Владимировича Путина. Темой пленарного заседания станут межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России.