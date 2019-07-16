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«Горячая линия»

17.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

— по вопросам безопасности пищевых продуктов, тел. 76-94-51 (врач-гигиенист, заведующий отделением гигиены питания А.И. Молчанская);
— по гигиеническим аспектам качества воды, воздуха, почвы, тел. 76-28-63 (врач-гигиенист, заведующий отделением коммунальной гигиены Т.И. Козловская);
— по формированию здорового образа жизни, тел. 73-60-14 (врач-гигиенист, и.о. заведующего отделом общественного здоровья И.В. Баранникова);
— по профилактике инфекционных заболеваний, особо опасных инфекций, проблеме ВИЧ/СПИД, тел. 73-31-03 (врач-эпидемиолог, и.о. заведующего отделом эпидемиологии В.Н. Адамейко);
— обеспечение здоровых и безопасных условий труда на промышленных предприятиях, тел. 73-57-44 (врач-гигиенист, заведующий отделением гигиены труда О.В. Кот);
— обеспечение здоровьесберегающей среды в учреждениях образования и безопасность питания детей в организованных коллективах, тел. 76-93-72 (врач-гигиенист, заведующий отделением гигиены детей и подростков Л.Ф. Тарасенко).

 
 
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