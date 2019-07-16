Состоится с участием заместителя начальника управления– начальника отдела трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Натальи Владимировны Жуга по вопросу: «Порядок заключения коллективного договора в организации».
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«Прямая телефонная линия»
17.07.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Состоится с участием заместителя начальника управления– начальника отдела трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Натальи Владимировны Жуга по вопросу: «Порядок заключения коллективного договора в организации».
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18 июля 2019 г. с 10.00 до 11.00 по телефону 73-92-33 состоится «прямая телефонная линия».
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