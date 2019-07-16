На базе Буда-Кошелевской ЦРБ прошел семинар-учеба председателей уличных комитетов райцентра

Источник материала: Газета Авангард





На базе Буда-Кошелевской центральной районной больницы состоялся семинар-учеба председателей уличных комитетов райцентра. Провела учебу председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева.

В ходе мероприятия участники посетили объекты медучреждения. Главврач Буда-Кошелевской ЦРБ Жанна Евтухова ознакомила председателей уличкомов с порядком, условиями оказания и предоставления медицинской помощи и обследования.

Также до участником учебы были доведены вопросы организации работы службы «Одно окно» в райисполкоме, порядка приема, увольнения работников и социальных гарантий при увольнении, а также рассмотрен порядок, сроки и условия проверки приборов учета электроэнергии, газа и воды в домовладениях.













