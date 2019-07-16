ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На базе Буда-Кошелевской ЦРБ прошел семинар-учеба председателей уличных комитетов райцентра

17.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

На базе Буда-Кошелевской ЦРБ прошел семинар-учеба председателей уличных комитетов райцентра

На базе Буда-Кошелевской центральной районной больницы состоялся семинар-учеба председателей уличных комитетов райцентра. Провела учебу председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева.

В ходе мероприятия участники посетили объекты медучреждения. Главврач Буда-Кошелевской ЦРБ Жанна Евтухова ознакомила председателей уличкомов с порядком, условиями оказания и предоставления медицинской помощи и обследования.

Также до участником учебы были доведены вопросы организации работы службы «Одно окно» в райисполкоме, порядка приема, увольнения работников и социальных гарантий при увольнении, а также рассмотрен порядок, сроки и условия проверки приборов учета электроэнергии, газа и воды в домовладениях.

На базе Буда-Кошелевской ЦРБ прошел семинар-учеба председателей уличных комитетов райцентра
На базе Буда-Кошелевской ЦРБ прошел семинар-учеба председателей уличных комитетов райцентра
На базе Буда-Кошелевской ЦРБ прошел семинар-учеба председателей уличных комитетов райцентра
На базе Буда-Кошелевской ЦРБ прошел семинар-учеба председателей уличных комитетов райцентра
На базе Буда-Кошелевской ЦРБ прошел семинар-учеба председателей уличных комитетов райцентра
На базе Буда-Кошелевской ЦРБ прошел семинар-учеба председателей уличных комитетов райцентра

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На базе Буда-Кошелевской центральной районной больницы состоялся семинар-учеба председателей уличных комитетов райцентра. Провела учебу...
 
Новости дня
Новости общества
 
VI Форум регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика