Мнение. Юрий Зиссер. Стоит ли забрасывать «демографическую яму» молодыми «мозгами»?

Источник материала: Tut.by

В медиа прошло множество публикаций о том, почему однократная отсрочка от призыва нанесет заметный ущерб интеллектуальному, особенно научному и ИТ-потенциалу страны, а также приведет к эмиграции лучших молодых умов. Выступали представители ИТ-сферы, политики и неравнодушные.



Юрий Зиссер, основатель TUT.BY

Однако никто не высказался о том, какой должна быть наша армия в XXI веке, так ли важно сохранить ее нынешнюю численность и как еще можно компенсировать «яму», не прерывая процесс образования.

К сожалению, на эту тему молчат высшие офицеры, даже отставники. Мне также очень жаль, что я не являюсь специалистом в военном строительстве, поэтому мои соображения будут основаны на мнениях отслуживших, скромном собственном опыте, наблюдениях, изучении действующей Военной доктрины Республики Беларусь, немногочисленных публикациях и здравом смысле.

Числом или умением?

Я отлично помню приписываемую Наполеону Бонапарту фразу: «Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую», поэтому уверен, что боеспособная армия необходима любой стране, желающей сохранить независимость. Вопрос в том, какими должны быть вооруженные силы в конкретных условиях Беларуси.

Что важнее: численность или боеспособность армии? Даже в прошлые века, когда войны длились годами и десятилетиями, связь между первым и вторым была относительной, однако в нынешнем веке она вовсе сходит на нет.

Конечно, в некоторых случаях войну можно предсказать и подготовиться заранее. Однако опыт последних лет показал, что операции по захвату небольших территорий, даже целых стран все чаще случаются внезапно. Тут можно вспомнить не только военные действия в странах бывшего СССР, начиная с Приднестровья, но и оккупацию Ираком Кувейта в 1990 году в течение двух суток. Вряд ли внезапная оккупация нашей страны продлится дольше. Может статься, результатом военных действий станет разделение Беларуси на оккупационные зоны, как в свое время поделили Германию и Корею.

Наши потенциальные противники уж точно не будут заранее эскалировать напряженность, призывать резервистов, выступать с прямыми угрозами в СМИ и официально объявлять войну, а скорее всего не будут и стрелять. Просто в один прекрасный день все мы проснемся в другой стране.

Какой должна быть наша сегодняшняя армия для отражения внешней угрозы? Должна ли она состоять преимущественно из «пушечного мяса», которому за все время службы дали возможность совершить девять выстрелов (реальный случай), регулярно стригли наголо, заставляли слушать скучнейшие лекции, научили подшивать воротнички, ходить строевым шагом, аккуратно заправлять постель, вправлять портянки в сапоги и копать траншеи? Когда счет идет на часы, многие солдатские навыки прошлых веков бесполезны и бессмысленны.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Вот почему настало время серьезно изменить пропорцию призванных на срочную воинскую службу в пользу до зубов технологически вооруженных профи, каждый из которых в случае боевых действий может заменить дюжину или даже сотню «срочников». Самое интересное, что в Министерстве обороны это прекрасно понимают . Но почему тогда делают в точности противоположное: пытаются сохранить призыв на прежнем уровне вместо того, чтобы воспользоваться «демографической ямой» для углубления профессионализации армии в свете условий и угроз, возникших в последние годы? Если даже бюджету такая стратегия обойдется дороже, это — независимость нашей страны.

Мозги

Важно объяснить народу, зачем нужно призывать молодых людей именно посередине многоступенчатого обучения, а не до или после него и не параллельно ему. Ибо официально прозвучавшие комментарии не выдерживают критики.

Например, утверждалось, что в аспирантуру поступает мало мужчин, поэтому нет смысла предусматривать исключения в законодательстве специально для них. Но раз их мало, почему армия не может временно обойтись без них и почему эти несколько сотен солдат для армии важнее, чем для нашей науки, и без того «женственной» из-за нищенских зарплат? Разве не усилится многократно отъезд молодых врачей, медбратьев, ученых, дизайнеров и других специалистов? Неужели молодые «мозги» нужны нашему государству только в качестве солдат, и их призыв нельзя отложить до окончания учебы или использовать для работы по специальности? Почему государство не волнует, что молодые люди будут эмигрировать, чтобы не идти в армию? Вспомнилось, что именно массовая эмиграция программистов в свое время стала одной из главных причин создания Парка высоких технологий. Разве эта угроза исчезла и разве касается только программистов? Нет, она касается всех молодых людей.

Вспомнил, как в конце существования СССР ведущий программы «Очевидное — невероятное», член-корреспондент АН СССР Сергей Петрович Капица добился того, что во времена Горбачева студентов перестали призывать в армию посреди учебы. Капица считал, что прервать образование — все равно, что его не получить. И писал письма. Ученого услышали. Политбюро приняло Постановление по письму Капицы, в котором он писал: «Если вы хотите иметь страну без будущего — лишите ее мозгов».

Специализация армии

У сегодняшней армии сохранилось множество не свойственных ей функций. Более того, офицерам нередко приходится придумывать, чем занять солдат весь немалый срок службы. Но если обучать лишь действительно необходимым навыкам, не нужно столько казарм, а возможно, и столько денег. (Может, не случайно министерства обороны многих стран мира через свое лобби пытаются сохранить или даже увеличить численность и всячески оттягивают модернизацию военной организации своих армий, сохраняя организационные структуры прошлого века? Действующий во многих государствах порядок призыва в армию во многих случаях может оказаться потребностью освоить бюджеты, а не реальной государственной необходимостью).



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Физическая подготовка — это замечательно. Только непонятно, почему это функция армии. Для этого существуют занятия физкультурой в учебных заведениях, тренажерные залы, футбольные и хоккейные поля, бассейны, велодорожки, пешие походы и путешествия, домашнее хозяйство. Кроме того, в современных условиях роль физической подготовки в армии по сравнению с прошлым веком значительно снизилась: для строительных работ, вождения автомобиля и нажатия кнопок особая физическая подготовка не страдающему серьезными заболеваниями молодому человеку не требуется, не говоря уже об условиях молниеносной войны. Конечно, особая физподготовка нужна в некоторых войсках спецназначения, но там обычно служат профессионалы.

Потребность общества в рабочих профессиях с каждым годом неумолимо падает. Автоматизация и механизация вовсю наступают на пятки ручному труду, начиная с кухни и уборки. Сложно ли приобрести рабочие навыки вне армии, разве это трудные в освоении занятия? Профтехобразование — не функция армии. А в случае блицкрига, когда счет идет на часы, рабочие профессии и вовсе бесполезны, потому что современная война будет вестись прежде всего технологиями.

Все это не значит, что нужно прекратить строевую подготовку и марш-броски, отказаться от призыва на срочную службу, пехоту распустить, а бронетранспортеры и пушки сдать в металлолом. Вопрос — в пропорциях с учетом изменившихся внешних обстоятельств.

Часто приходится слышать аргументы «армия — школа жизни» и «армия взрослит». Конечно! За полтора года любой молодой человек, как ни странно, взрослеет и мужает, где бы он ни находился. Особенно живя в условиях, приближенных к «зоне» для уголовников: отдаленные от цивилизации и своего дома гарнизоны, проходная, заборы, жизнь в казарме на нарах, подъем в шесть утра, общение исключительно матом и на уголовном жаргоне, а то и дедовщина, пусть даже без физического насилия. Воистину ценный жизненный опыт, настоящая «школа жизни»! Еще и невозможность получить или продолжить образование во время службы. Однако во многих других странах мира служат 6, максимум 12 месяцев, при этом «срочники» служат не слишком далеко от места жительства, и им позволяют на выходные и иногда на ночи — о ужас! — часто возвращаться к себе домой.

Что предлагается

Вполне возможно бороться с «демографической ямой», не мешая образованию. Например, снизить некоторые требования к здоровью призывников. Когда-то в армию не брали с обычным плоскостопием, однако это уже давно не так. То же может касаться других видов отсрочек. Еще стоит подумать о призыве работающих ранее отслуживших молодых мужчин на военные сборы: из-за 2−3 месяцев эмигрировать никто не станет.

Но главное — видимо, пора коренным образом увеличить численность профессиональной армии и сократить набор на срочную службу, попутно модернизируя программы подготовки и офицеров, и «срочников».

Возможно, имеет смысл не призывать сразу на большой срок, а периодически на 2−3 месяца обучать призывников на военных сборах, и не только в казармах, но и по месту жительства на дневное время, даже по вечерам и в выходные. Учащихся — на каникулах, без отрыва от учебы. По сути, это та же «военная кафедра», только для всех. Тогда армия перестанет быть похожей на «зону» и будет сильнее интегрирована в общество. Молодые люди смогут без перерывов учиться в колледже, бакалавриате, магистратуре и аспирантуре, работать, совмещая воинскую службу с жизнью «на гражданке», больше времени проводить дома. В конце концов, ходить в кино и на дискотеки, встречаться с друзьями и подругами, заводить семью и воспитывать детей.

«Пульсирующий» призыв позволит мужчинам постоянно обновлять военные навыки и знания и на протяжении нескольких лет подряд быть «в тонусе» на случай возможной войны.

Уверен, в такую армию молодые люди пойдут без страха, а многие — и с охотой. Это будет служить и укреплению имиджа службы в армии в обществе. Конечно же, на преобразование армии понадобится не год и не два, но оно окупится. В совмещении службы с учебой, работой и семьей с попутным сокращением общего срока службы, сокращением списка причин для отсрочки, привлечением резервистов и углублением профессионализации с учетом новых угроз видится будущее нашей армии.

Понимаю, что наши военные жутко обидятся на меня и найдут в тексте массу недостатков. Но эта статья — не аналитическая разработка специалиста по военному строительству (которую очень хотелось бы прочесть, но я таких публикаций не встречал), а приглашение к дискуссии о последствиях реализации нового закона и альтернативных путях решения проблемы. А главное — просьба объясниться перед обществом за лишение страны целого поколения молодых «мозгов» более существенными аргументами, чем «демографическая яма».

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции TUT.BY.