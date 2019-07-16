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Предприятие в Барановичском районе заплатит 15 тысяч долларов за незаконную свалку в лесу
17.07.2019 11:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предприятие агропромышленного комплекса в Барановичском районе незаконно устроило свалку мусора в лесу,
Крупное предприятие АПК организовало масштабную свалку на участке, который был выделен под ведение товарного сельского хозяйства.
Оказалось, по указанию должностных лиц в лесу незаконно вырубили деревья и кустарники на площади 0,12 га и вместо прямого назначения захоронили здесь около 10 тонн различных отходов производства (в основном, строительный мусор). Позже при ликвидации свалки было извлечено и сдано на металлолом 4 тонны сырья на 850 рублей.
«За причинение вреда окружающей среде субъекту хозяйствования исчислено к возмещению в бюджет более 30 тысяч рублей», — сообщили в Комитете госконтроля.
Выявлены и другие нарушения на предприятии: в области лицензирования и правил торговли, законодательной метрологии и строительства, ведении бухгалтерского учета и работе с обращениями граждан; искажения государственной статистической отчетности.
«Кроме того, установлены факты закупок ветеринарных препаратов у посреднической структуры (переплата составила более 43 тысяч рублей). Не по целевому назначению использовано почти 100 тысяч рублей, выделенных предприятию в 2017 году в рамках Указа президента „О закупке продукции растениеводства“», — добавили в ведомстве.
Рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности. О ситуации проинформировали Барановичский райисполком для принятия мер.
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Хотя участок выделяли под ведение товарного сельского хозяйства.
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