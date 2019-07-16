Предприятие в Барановичском районе заплатит 15 тысяч долларов за незаконную свалку в лесу

Источник материала: Tut.by

Предприятие агропромышленного комплекса в Барановичском районе незаконно устроило свалку мусора в лесу, выяснили сотрудники Комитета госконтроля. В итоге предприятие обязали выплатить компенсацию за вред природе — 30 тысяч рублей (почти 15 тысяч в пересчете на доллары).



Фото: пресс-служба Комитета госконтроля

Крупное предприятие АПК организовало масштабную свалку на участке, который был выделен под ведение товарного сельского хозяйства.

Оказалось, по указанию должностных лиц в лесу незаконно вырубили деревья и кустарники на площади 0,12 га и вместо прямого назначения захоронили здесь около 10 тонн различных отходов производства (в основном, строительный мусор). Позже при ликвидации свалки было извлечено и сдано на металлолом 4 тонны сырья на 850 рублей.

«За причинение вреда окружающей среде субъекту хозяйствования исчислено к возмещению в бюджет более 30 тысяч рублей», — сообщили в Комитете госконтроля.

Выявлены и другие нарушения на предприятии: в области лицензирования и правил торговли, законодательной метрологии и строительства, ведении бухгалтерского учета и работе с обращениями граждан; искажения государственной статистической отчетности.

«Кроме того, установлены факты закупок ветеринарных препаратов у посреднической структуры (переплата составила более 43 тысяч рублей). Не по целевому назначению использовано почти 100 тысяч рублей, выделенных предприятию в 2017 году в рамках Указа президента „О закупке продукции растениеводства“», — добавили в ведомстве.

Рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности. О ситуации проинформировали Барановичский райисполком для принятия мер.