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Дождливая погода сохранится в Беларуси 18 июля
17.07.2019 11:33 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливая погода сохранится в Беларуси 18 июля, в отдельных районах ожидаются грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы, в северо-восточных районах местами - сильные дожди. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 8 до 14 градусов тепла, днем - 16-22 градусов выше нуля, по юго-западу - до плюс 24 градусов.-0-
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17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливая погода сохранится в Беларуси 18 июля, в отдельных районах ожидаются грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
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