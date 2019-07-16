«Моя учеба стоила $ 57000». Истории тех, кто учился в Беларуси, а потом за границей (и вернулся)

Источник материала: Tut.by

Обучение за границей кажется чем-то безумно дорогим и недостижимым. Но это далеко не всегда так: вполне реально получить образование в Лондоне или Барселоне бесплатно. Мы пригласили в студию людей, которые учились в Беларуси, а потом уехали получать образование за рубеж (и при этом ни за что не платили). Узнали, как поступить в Лондон, чем отличается образование за границей от белорусского (и что в нем плохого) и зачем после учебы наши герои вернулись в Беларусь.