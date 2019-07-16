Инспекция надзора и профилактики ГРОЧС поблагодарила предприятия и организации Пинска и района за обеспечение пожарной безопасности
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Источник материала:
Полесская правда
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Инспекцией надзора и профилактики Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям в первом полугодии 2019 года проведена обширная работа по осуществлению надзорных функций на субъектах хозяйствования. По итогам мониторингов, в ходе которых выявлялись нарушений правил пожарной безопасности, вышел ряд статей, но сегодня хотелось бы вспомнить про организации на которых нарушения не выявлялись, а соответственно и противопожарное состояние находится на высоком уровне. Это организации:
АЗС № 62 «Белорусьнефть»
ГП «Белорусьнефть-промсервис»
ООО «Щиток»
Гостиница «Аэлита»
ОАО «Спецавтоматика»
Гостиница «Университетская»
УО «ПолесГУ»
Гостиница «Припять»
ЧП «Мечты хозяйки»
КУП «ДРОЦ «Свитанак»
НПС «Дружба»
Церковь д. Березовичи
Храм Парохонск
Храм Бояры
Храм Сошно
Храм Доброславка
Церковь д.Жидче
Храм Лыще
Храм Купятичи
Церковь д.Местковичи
Храм д.Охово
Храм Пинсковичи
Храм Погост Загородский
Храм Ставок
Церковь д.Поречье
Церковь д.Плещицы
Храм Хвойная
Церковь д.Молотковичи
Костел ул.Ленина 18
ОАО «Пинский мясокомбинат»
ГУО «Средняя школа №3 г. Пинска»
ГУО «Ясли-сад №2»
ГУО «Ясли-сад №8»
ГУО «Ясли-сад №10»
ГУО «Ясли-сад №11»
ГУО «Ясли-сад №12»
ГУО «Ясли-сад №14»
ГУО «Ясли-сад №19»
ГУО «Ясли-сад №26»
ГУО «Ясли-сад №28»
ГУО «Ясли-сад №29»
ГУО «Ясли-сад №32»
ГУО «Ясли-сад №34»
ГУО «Ясли-сад №35»
ГУО «Ясли-сад №39»
ГУО «Ясли-сад №41»
ГУО «Ясли-сад №43»
ГУО «Ясли-сад №45»
Высокосвкая СШ
Городищенская СШ
Купятичская СШ
Парохонская СШ
Пинковичская СШ
Сошненская СШ
ТСП-Плюс
Лицей с/х производства
ООО «ПинскПожТорг»
ГУО «Березовичская СШ»
ГУО «Бобриковская СШ»
ГУО «Жидченская СШ»
ГУО «Кошевичская СШ»
ГУО «Лыщенская СШ»
ГУО «Молотковичская СШ»
ГУО «Оховская СШ»
ГУО «Плещицкая СШ»
ГУО «Ставокская СШ»
ГУО «Тобульская СШ»
ГУО «Домашицкая БШ»
ГУО «Озаричская БШ»
ГУО «Поречская БШ»
ГУО «Пучинская БШ»
ГУО «Хойновский детский сад-СШ»
ГУО «Детский сад-начальная школа п.Садовый»
ГУО «Молотковичская вспомогательная школа-интернат»
ГУО «Центр творчества детей и молодежи», д. Пинковичи, ул. Лунинецкая, 13
ГУО «Пинский районный центр туризма и краеведения детей и молодежи», д. Ставок, ул.Центральная, 26
ГУО «Березовичский ясли-сад»
ГУО «Городищенский ясли-сад»
ГУО «Жидченский ясли-сад»
ГУО «Заборовский ясли-сад»
ГУО «Кошевичский ясли-сад»
ГУО «Купятичский ясли-сад»
ГУО «Лопатинский ясли-сад»
ГУО «Мерчицкий ясли-сад»
ГУО «Молотковичский ясли-сад»
ГУО «Оховский ясли-сад»
ГУО «Пинковичский ясли-сад»
ГУО «Плоскинский ясли-сад»
ГУО «Сошненский ясли-сад»
ГУО «Ясли-сад № 3»
ГУО «Ясли-сад № 4»
ГУО «Средняя школа №1 г. Пинска»
ГУО «Средняя школа №15 г. Пинска»
ГУО «Средняя школа №18 г. Пинска»
ГУО «СПЦ г.Пинска»
ГУО «Ясли-сад №42»
Инспекция надзора и профилактики выражает вам благодарность за отличную работу по обеспечению пожарной безопасности.
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