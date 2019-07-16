Леонид и голуби. Как гомельчанин 40 лет разводит в центре города птиц мира

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«Ну вот одним деньги нравятся, другим — бабы, третьим — водка. А у меня такое увлечение, понимаешь? Как тебе еще объяснить? Ну не могу я и дня без них», — и Леонид Егорович Богданович уже который раз за день резво взбирается по крутой лестнице на свою голубятню. Ее он построил 40 лет назад, как только от завода получил комнату в общежитии в самом центре Гомеля. С тех пор так и живут напротив друг друга: Леонид — в своей однушке, голуби — в своих хоромах.





В 70-х годах, вспоминает Леонид Егорович, голубей держали едва не в каждом дворе, но сегодня их разведением продолжают заниматься лишь самые преданные фанаты и энтузиасты. Передавать накопленные знания и опыт им, говорят, уже некому — голубиное хобби нынче не в моде, ведь дело это хлопотное и затратное.





У гомельского заводчика более ста птиц. Одного только корма в день его пернатой ораве нужно едва не полкило (голуби едят пшеницу, ячмень, гречку, горох, просо, овсянку, кукурузу), прибавить к этому прививки, витамины. А если, не дай бог, заболеют — придется и полпенсии отвалить.





— Это себе можно и обойтись, а им — вынь да положь, — смеется голубятник.

Впрочем, сколько на содержание пернатых у него уходит в месяц, говорит, никогда не считал, чтобы не расстраиваться.

А вот заработать на голубях не получается. Еще несколько лет назад птицы пользовались спросом у молодоженов на свадьбах — и этим можно было отбить затраты на их содержание, но теперь, гадает Леонид Егорович, то ли жениться стали реже, то ли мода на ритуал отошла.









— А это правда, что голубиные пары самые верные?

— В основном, да, они и яйца вместе высиживают, но бывает всякое — то самец прибьется к другой голубке, а то и самка может согрешить — все, как у людей, — улыбается Леонид Егорович, берет длинную палку-шумелку с полиэтиленом на конце и принимается гонять пернатых, чтобы те не засиживались. Голуби, поясняет, должны летать. А еще — непременно возвращаться.

Так и происходит — под свист хозяина белокрылые очерчивают в голубом небосводе два ровных круга и приземляются на крышу голубятни, снова взмывают ввысь и снова несутся к дому.









— Бывало, улетит, день нет, два. Я ночи не сплю, переживаю, а потом — раз — и возвращается. А бывает и не прилетает — это коршун утянул. Посижу погорюю, да забуду скоро.

Супруга Леонида Егоровича — Тамара особой нежности к птицам не питает, но относится к увлечению пенсионера с пониманием — ведь замуж она выходила за неисправимого голубятника Леньку, который мотался на выставки по всему Союзу и без обновок оттуда не возвращался.

— Вот это — крестовые монахи из Москвы, а это — белогрудые из Одессы, — с гордостью демонстрирует питомцев заводчик.





Впрочем, уже года два он свою пернатую компанию не обновляет — досматривает то, что есть, да помогает растить своим любимцам деток. В августе Леониду Егоровичу исполнится 72, признается — с каждым годом все сложнее справляться с воркующей оравой.





— Я за 40 лет их один раз в жизни только оставлял — когда в прошлом году в феврале упал с голубятни да ногу сломал: на вытяжке лежал, потом операцию делали, только выписался, еще в гипсе был, так на коленях по лестнице полз к ним. Не знаю, что должно произойти, чтобы я к ним не вышел утром, в обед и вечером — разве только смерть.