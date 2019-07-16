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Птицефабрика в Гомельском районе закупила комбайны, работающие на природном газе

17.07.2019 13:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Птицефабрика «Рассвет» в Гомельском районе купила четыре комбайна на газу. Об этом пишет гомельская районная газета «Маяк».


Уборочная кампания на полях птицефабрики «Рассвет» идет полным ходом, из 1463 гектаров уже убрана половина, сообщает районная газета «Маяк».

Хорошим подспорьем стала покупка четырех новеньких комбайнов, работающих на газу — КЗС-4118 «ПАЛЕССЕ GS4118К». Главная их особенность в том, что вместо топливного бака здесь установлены баллоны на почти 400 кубометров компримированного природного газа.



«Газ обходится в несколько раз дешевле, чем другие виды топлива, — говорит главный агроном ОАО «Птицефабрика «Рассвет» Дмитрий Калугин. — Это позволяет хорошо сэкономить, что в результате дает снижение затрат на уборку. Сегодня мы заканчиваем уборку тритикале, останется только семенной участок. Если бы не погодные условия, то уборка бы шла к завершению».


Зерноуборочный комбайн «ПАЛЕССЕ GS4118К» — это уникальное детище завода «Гомсельмаш». Ведь до Гомельского машиностроительного предприятия газомоторных комбайнов еще не выпускали.

 
 
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Теперь четыре комбайна работают на полях птицефабрики «Рассвет».
 
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