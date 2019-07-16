Короткое замыкание, пожар и взрыв. На моторном заводе провели масштабные учения МЧС с вертолетами

Источник материала: Tut.by

Столичные спасатели провели тактико-специальные учения на территории Минского моторного завода с вертолетами и большим количеством техники. Смотрите наш фоторепортаж с места событий.





17 июля, с 11 до 12 часов, работники МЧС проводили учения на территории Минского моторного завода. Площадь предприятия равна почти сорока футбольным полям, здесь расположено порядка 160 зданий и 320 сооружений, где работают более трех тысяч человек.





По легенде, из-за скачка напряжения в медицинской санитарной части предприятия произошло короткое замыкание электропроводки, начался пожар в кабинете зуботехнической лаборатории. Огонь распространился на два этажа здания.





Параллельно спасатели отрабатывали ликвидацию большого по площади пожара на кровле цеха алюминиевого литья. Тренировались работники МЧС и спасать людей из-под завалов после взрыва, ликвидировать последствия сильного ветра.





Все работы осложнялись тем, что в зданиях предприятия находилось много людей, по легенде, были и пострадавшие.





В учениях задействовали 60 спасателей, много техники, в том числе три вертолета МЧС. На территории промышленного предприятия в Минске настолько масштабные учения проходили впервые.





Работники МЧС регулярно проводят подобные тренировки, чтобы отрабатывать взаимодействие спасателей с администрацией объектов и городскими службами при ликвидации чрезвычайной ситуации. Это возможность также обучить персонал и проверить, насколько он готов к действиям в сложной ситуации.



























