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Короткое замыкание, пожар и взрыв. На моторном заводе провели масштабные учения МЧС с вертолетами
17.07.2019 13:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Столичные спасатели провели тактико-специальные учения на территории Минского моторного завода с вертолетами и большим количеством техники. Смотрите наш фоторепортаж с места событий.
17 июля, с 11 до 12 часов, работники МЧС
По легенде, из-за скачка напряжения в медицинской санитарной части предприятия произошло короткое замыкание электропроводки, начался пожар в кабинете зуботехнической лаборатории. Огонь распространился на два этажа здания.
Параллельно спасатели отрабатывали ликвидацию большого по площади пожара на кровле цеха алюминиевого литья. Тренировались работники МЧС и спасать людей из-под завалов после взрыва, ликвидировать последствия сильного ветра.
Все работы осложнялись тем, что в зданиях предприятия находилось много людей, по легенде, были и пострадавшие.
В учениях задействовали 60 спасателей, много техники, в том числе три вертолета МЧС. На территории промышленного предприятия в Минске настолько масштабные учения проходили впервые.
Работники МЧС регулярно проводят подобные тренировки, чтобы отрабатывать взаимодействие спасателей с администрацией объектов и городскими службами при ликвидации чрезвычайной ситуации. Это возможность также обучить персонал и проверить, насколько он готов к действиям в сложной ситуации.
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Смотрите наш фоторепортаж с учений МЧС.
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