ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Короткое замыкание, пожар и взрыв. На моторном заводе провели масштабные учения МЧС с вертолетами

17.07.2019 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Столичные спасатели провели тактико-специальные учения на территории Минского моторного завода с вертолетами и большим количеством техники. Смотрите наш фоторепортаж с места событий.


17 июля, с 11 до 12 часов, работники МЧС проводили учения на территории Минского моторного завода. Площадь предприятия равна почти сорока футбольным полям, здесь расположено порядка 160 зданий и 320 сооружений, где работают более трех тысяч человек.


По легенде, из-за скачка напряжения в медицинской санитарной части предприятия произошло короткое замыкание электропроводки, начался пожар в кабинете зуботехнической лаборатории. Огонь распространился на два этажа здания.


Параллельно спасатели отрабатывали ликвидацию большого по площади пожара на кровле цеха алюминиевого литья. Тренировались работники МЧС и спасать людей из-под завалов после взрыва, ликвидировать последствия сильного ветра.


Все работы осложнялись тем, что в зданиях предприятия находилось много людей, по легенде, были и пострадавшие.


В учениях задействовали 60 спасателей, много техники, в том числе три вертолета МЧС. На территории промышленного предприятия в Минске настолько масштабные учения проходили впервые.


Работники МЧС регулярно проводят подобные тренировки, чтобы отрабатывать взаимодействие спасателей с администрацией объектов и городскими службами при ликвидации чрезвычайной ситуации. Это возможность также обучить персонал и проверить, насколько он готов к действиям в сложной ситуации.








 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Леонид и голуби. Как гомельчанин 40 лет разводит в центре города птиц мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика