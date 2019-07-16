Минчане смогут перейти с бумажных жировок на электронные

Источник материала: Полымя

Отказаться от бумажных извещений об оплате ЖКУ и получать электронные теперь стало проще – это можно сделать онлайн.





Жители столицы теперь имеют возможность заказать извещения об оплате коммунальных услуг в электронном виде, причем это можно сделать, не выходя из дома, сообщает Центр информационных технологий Мингорисполкома.

Получать электронные платежки можно было и раньше, однако для этого собственнику необходимо было явиться лично в расчетно-справочный центр (РСЦ), к которому относится дом, и написать заявление. Теперь оставить заявку можно удаленно, зарегистрировавшись на сайте Единого расчетно-справочного центра Минска и заполнив несколько идентификационных полей в личном кабинете пользователя. Процедура займет несколько минут.

Затем заявку рассмотрят специалисты РСЦ, ответ должен прийти в течение трех дней на указанную при регистрации электронную почту. Также есть возможность отслеживать статус заявки в личном кабинете.

Извещения будут приходить на электронный адрес плательщика автоматически после окончания начислений за отчетный период.

Возможность принести письменное заявление лично в РСЦ также сохранена.

В ЦИТ отметили, что возможностью получать жировки по электронной почте воспользовались уже почти 10 тысяч минчан.