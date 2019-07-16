Еще можно успеть: на каких факультетах в белорусских вузах еще нет конкурса

Источник материала: Полымя

Шансы пройти на бюджет есть в том числе и в ведущих вузах — например, в Белгосуниверситете, БНТУ и БГУИР.

Последние дни подачи документов в вузы — самые нервные для абитуриентов и их родителей: от решений, принятых в это время, зависит если не все будущее, то хотя бы то, удастся ли получать высшее образование бесплатно.

В ведущих вузах Беларуси ко вторнику конкурс сложился практически на всех факультетах, однако где-то количество абитуриентов не так велико — и, кто знает, может быть, есть шанс на попадание на бюджет. Важно! Информация приводится по состоянию на 14:00 16 июля.

Так, пока на 129 мест факультета радиотехники и электроники Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) подано 48 заявлений. Не так много желающих и на Факультете инфокоммуникаций: на 115 мест подались 47 абитуриентов. Впрочем, в целом по БГУИР конкурс сложился и, учитывая специфику подачи документов в этот вуз, когда абитуриенты могут выбирать несколько направлений, нехватки студентов ни на одном факультете не будет. Однако на указанных выше факультетах проходные баллы могут быть чуть ниже, чем на иных.

Пока нет конкурса и на некоторых факультетах Белгосуниверситета. Так, на 25 мест в Институте теологии БГУ пока подано лишь 13 заявлений, и на бюджетное проходят абитуриенты с суммой баллов 191−200.

На механико-математическом факультете на 195 мест пока подано 117 заявлений. Меньше всего — на специальности «Механика и математическое моделирование» и «Математика (направление — научно-конструкторская деятельность)». Пока нет конкурса и на факультете прикладной математики и информатики, однако он вскоре ожидается: на 276 мест подано 252 заявления.

Похожая ситуация на Факультете радиофизики и компьютерных технологий, где на 204 места подано 187 заявлений.

По ряду специальностей Белорусского государственного технологического университета (БГТУ) также пока не сложился конкурс, в том числе на «Конструирование и производство изделий из композиционных материалов», «Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов», «Технология полиграфических производств» и некоторые другие.

В Белорусском национальном техническом университете (БНТУ) конкурс пока не сложился на механико-технологический университет: на 130 мест подано 64 заявки. Схожая ситуация днем во вторник складывается и на инженерно-педагогическом: 58 заявлений на 85 мест, а также на факультете энергетического строительства: 159 абитуриентов на 182 места.

Не хватает абитуриентов и на ряде специальностей иных вузов. Рекомендуем следить за мониторингом подачи заявлений в белорусские вузы.

Источник: Sputnik.by