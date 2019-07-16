Infiniti вернут маме. Суд огласил приговор бывшему футболисту и его подружке

Источник материала: Tut.by

За мошенничество с телефонами суд приговорил бывшего футболиста Илью Лухвича к двум годам «домашней химии», его подругу Анастасию Будько - к 1,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.



Илья и Анастасия в суде

Илья Лухвич — сын бывшего футболиста сборной Беларуси и тренера ФК «Минск» сын Александра Лухвича, он и сам выступал за «горожан», однако известен парень стал после серии роликов в Instagram, где хвастается, как грубо нарушает ПДД — объезжает пробки по обочине и по встречной, пересекает двойную сплошную, разъезжает на Infiniti прямо по площади Независимости.

Машина принадлежит матери нарушителя. Александр Лухвич в комментарии TUT.BY говорил , что родители даже не подозревали, что их сын так ведет себя на дороге.

— Ввалим сыну, не сомневайтесь, — говорил Лухвич-старший.



Фото: @_l.i.7_, instagram.com

Но в суде молодой человек оказался по другой причине. Вместе со своей девушкой Анастасией, на тот момент — студенткой Академии милиции — они покупали неисправные айфоны и под видом рабочих продавали в интернете. В уголовном деле — шесть эпизодов.

Как заявил в первый день судебного заседания Лухвич, его лишили стипендии, и таким образом он решил заработать. В объявлениях парень указывал контакты Анастасии. По его словам, так он рассчитывал вызвать большее доверие у покупателей — «девушкам больше доверяют». Настя, уточнил Илья, понимала, что продают они неисправные телефоны, то есть совершают преступление. После продажи телефонов сим-карты молодые люди выбрасывали, чтобы покупатели, обнаружив неисправность, не смогли их найти. Каждый телефон футболист покупал в среднем за 150 долларов, а продавали «напарники» примерно за 300 долларов.



Потерпевшие просили строго не наказывать молодых людей. Родители Лухвича с ними рассчитались до суда

Под стражей обвиняемые содержались три дня, в суд они пришли сами. Илья сейчас работает специалистом по продажам в автохаусе, Анастасия — помощником администратора в ресторане. Про образование оба говорят «неоконченное высшее».

Илья и Настя в суде заявили, что свою вину признают полностью. Потерпевшие, с которыми в основном рассчитались родители Лухвича, просили их строго не наказывать. Молодые люди вели себя в суде сдержанно, в них трудно было дерзких нарушителей из видео в Instagram. Говорили, что раскаиваются, что для них случившееся стало уроком, Настя даже не смогла сдержать слез, когда ее допрашивали.





За мошенничество суд приговорил Илью Лухвича к 2 годам «домашней химии», Анастасию Будько — к 1,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Отцу Лухвича должны вернуть 6375 рублей, которые он заплатил в качестве залога за сына, матери вернут автомобиль Infiniti.