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Infiniti вернут маме. Суд огласил приговор бывшему футболисту и его подружке
17.07.2019 14:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За мошенничество с телефонами суд приговорил бывшего футболиста Илью Лухвича к двум годам «домашней химии», его подругу Анастасию Будько - к 1,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.
Илья Лухвич — сын бывшего футболиста сборной Беларуси и тренера ФК «Минск» сын Александра Лухвича, он и сам выступал за «горожан», однако известен парень стал после серии роликов в Instagram, где хвастается, как
Машина принадлежит матери нарушителя. Александр Лухвич в комментарии TUT.BY
— Ввалим сыну, не сомневайтесь, — говорил Лухвич-старший.
Но в суде молодой человек оказался по другой причине. Вместе со своей девушкой Анастасией, на тот момент — студенткой Академии милиции — они покупали неисправные айфоны и под видом рабочих продавали в интернете. В уголовном деле — шесть эпизодов.
Как
Под стражей обвиняемые содержались три дня, в суд они пришли сами. Илья сейчас работает специалистом по продажам в автохаусе, Анастасия — помощником администратора в ресторане. Про образование оба говорят «неоконченное высшее».
Илья и Настя в суде заявили, что свою вину признают полностью. Потерпевшие, с которыми в основном рассчитались родители Лухвича, просили их строго не наказывать. Молодые люди вели себя в суде сдержанно, в них трудно было дерзких нарушителей из видео в Instagram. Говорили, что раскаиваются, что для них случившееся стало уроком, Настя даже не смогла сдержать слез, когда ее допрашивали.
За мошенничество суд приговорил Илью Лухвича к 2 годам «домашней химии», Анастасию Будько — к 1,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Отцу Лухвича должны вернуть 6375 рублей, которые он заплатил в качестве залога за сына, матери вернут автомобиль Infiniti.
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За мошенничество с телефонами суд приговорил бывшего футболиста Илью Лухвича к двум годам «домашней химии», его подругу Анастасию Будько к 1,5 года ограничения...
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