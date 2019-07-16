«1000 лет - ливневок нет!»: Дождь опять затопил центр Бреста

Источник материала: Tut.by

Утром 17 июля из-за дождя в Бресте оказались подтоплены улицы Гоголя, Красногвардейская, проспект Машерова и другие. Об этом пишет «Брестская газета».



Фото: Дорожный патруль Брест, взято с сайта b-g.by

Брест начало топить утром 17 июля. Традиционно, пострадал центр, Красногвардейская, Варшавка.

Автор одного из видео рассказал, что «буквально за 9 минут уровень воды закрыл бордюр. Скорость затопления очень большая, авто просто попадают в ловушку».



Фото: Дорожный патруль Брест, взято с сайта b-g.by



Фото: Дорожный патруль Брест, взято с сайта b-g.by

Напомним, в прошлом году город поплыл 12 июля . В результате ливня подтопленными оказались многие улицы в центре. Для ликвидации последствий были задействованы силы и средства МЧС, КУП «ЖРЭУ Бреста» и «Брестское ДЭП». Тогда за три часа поступило две сотни звонок в МЧС о затоплении дворов и дорог, домов и подвалов.