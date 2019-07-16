ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«1000 лет - ливневок нет!»: Дождь опять затопил центр Бреста

17.07.2019 14:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Утром 17 июля из-за дождя в Бресте оказались подтоплены улицы Гоголя, Красногвардейская, проспект Машерова и другие. Об этом пишет «Брестская газета».


Фото: Дорожный патруль Брест, взято с сайта b-g.by

Брест начало топить утром 17 июля. Традиционно, пострадал центр, Красногвардейская, Варшавка.

Автор одного из видео рассказал, что «буквально за 9 минут уровень воды закрыл бордюр. Скорость затопления очень большая, авто просто попадают в ловушку».


Фото: Дорожный патруль Брест, взято с сайта b-g.by

Фото: Дорожный патруль Брест, взято с сайта b-g.by

Напомним, в прошлом году город поплыл 12 июля. В результате ливня подтопленными оказались многие улицы в центре. Для ликвидации последствий были задействованы силы и средства МЧС, КУП «ЖРЭУ Бреста» и «Брестское ДЭП». Тогда за три часа поступило две сотни звонок в МЧС о затоплении дворов и дорог, домов и подвалов.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционно пострадал центр, Красногвардейская, Варшавка.
 
Новости дня
Новости общества
 
Infiniti вернут маме. Суд огласил приговор бывшему футболисту и его подружке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика