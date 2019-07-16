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«1000 лет - ливневок нет!»: Дождь опять затопил центр Бреста
17.07.2019 14:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 17 июля из-за дождя в Бресте оказались подтоплены улицы Гоголя, Красногвардейская, проспект Машерова и другие. Об этом
Брест начало топить утром 17 июля. Традиционно, пострадал центр, Красногвардейская, Варшавка.
Автор одного из видео рассказал, что «буквально за 9 минут уровень воды закрыл бордюр. Скорость затопления очень большая, авто просто попадают в ловушку».
Напомним, в прошлом году город
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Традиционно пострадал центр, Красногвардейская, Варшавка.
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