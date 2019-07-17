﻿ В прошлом году более 850 тысяч белорусов отдохнули за границей. Куда они ездили. 21.by
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В прошлом году более 850 тысяч белорусов отдохнули за границей. Куда они ездили

17.07.2019 15:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2018 году более 850 тысяч белорусов официально отдохнули за границей. Это примерно на 100 тысяч человек больше, чем в 2017 году. Данные касаются только тех, кто купил тур. Их приводят в последнем сборнике Белстата «Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь».


Фото: Reuters

С каждым годом все больше белорусов ездит на отдых за границу. В 2018 году их было 850 724, в 2017-м — 727 536 человек, а в 2016-м — 495 727.

В прошлом году белорусы чаще всего ездили отдыхать в Египет: их 211 962 человека. Это почти в два раза больше, чем в позапрошлом году. На втором месте по популярности у белорусов — Турция. Там в 2018-м году отдохнули 151 393 белоруса. Затем идет Украина и 122 137 белорусов, съездивших в отпуск туда.

Топ-10 стран для отдыха белорусов в 2018 году выглядит так:

  1. Египет — 211 962 человека
  2. Турция — 151 393 человека
  3. Украина — 122 137 человек
  4. Болгария — 49 821 человек
  5. Россия — 47 033 человека
  6. Испания — 32 228 человек
  7. Польша — 30 245 человек
  8. Греция — 28 080 человек
  9. Грузия — 16 380 человек
  10. Черногория — 16 188 человек

В Беларусь в 2018 году приехало 365 534 туриста. Это больше, чем в 2017-м году, более чем на 80 тысяч человек. Чаще всего к нам приезжали туристы из России: их было 207 416. На втором месте идут литовцы, их 59 564 человек. На третьем месте поляки и 46 305 человек оттуда.

 
 
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В 2018 году более 850 тысяч белорусов официально отдохнули за границей. Это более чем на 100 тысяч человек больше, чем в 2017 году.
 
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