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«Пиро-Росс»: Наша компания не отвечала за подготовку к салюту
17.07.2019 15:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Технический директор ОАО «Пиро-Росс» Константин Шаповалов заявил
«Мы считаем, что следствие сваливает вину на наших сотрудников, потому что в задачу ребят не входила подготовка снарядов к запуску. В их задачу входило: запись программы салюта на пульты программирования, настройка аппаратуры запуска и отслеживание запуск для оказания какой-то технической помощи. У нас нет с ними связи. У нас нет никакой информации, как и что они делали. На каждый салют мы отправляем кого-то от своей компании. Эти ребята в Минск приехали первый раз», — сказал Шаповалов.
Он также отметил, что белорусская сторона не обращалась к компании за помощью в расследовании. По словам Шаповалова, компания наняла адвокатов для своих сотрудников.
17 июля стало известно, что двум российским сотрудникам компании «Пиро-Росс» —
Напомним, 3 июля во время праздничного салюта
СК рассматривает четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок. Глава ведомства Иван Носкевич
5 июля сотрудников компании по выпуску пиротехнической продукции «Пиро-Росс» задержали. Оба имеют высшее образование и уже несколько лет работают на предприятии. Они прибыли в Минск как консультанты. Сейчас они содержатся в СИЗО на Володарского. 8 июля их
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«Мы считаем, что следствие сваливает вину на наших сотрудников, потому что в задачу ребят не входила подготовка снарядов к запуску», - заявил технический директор...
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