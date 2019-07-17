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«Пиро-Росс»: Наша компания не отвечала за подготовку к салюту

17.07.2019 15:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Технический директор ОАО «Пиро-Росс» Константин Шаповалов заявил РИА «Новости», что в обязанности сотрудников его компании не входила подготовка снарядов к запуску салюта в Минске 3 июля.


Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

«Мы считаем, что следствие сваливает вину на наших сотрудников, потому что в задачу ребят не входила подготовка снарядов к запуску. В их задачу входило: запись программы салюта на пульты программирования, настройка аппаратуры запуска и отслеживание запуск для оказания какой-то технической помощи. У нас нет с ними связи. У нас нет никакой информации, как и что они делали. На каждый салют мы отправляем кого-то от своей компании. Эти ребята в Минск приехали первый раз», — сказал Шаповалов.

Он также отметил, что белорусская сторона не обращалась к компании за помощью в расследовании. По словам Шаповалова, компания наняла адвокатов для своих сотрудников.

17 июля стало известно, что двум российским сотрудникам компании «Пиро-Росс» — 25-летнему Максиму Сапронову и 28-летнему Константину Денисову уже предъявлены обвинения. Следственный комитет также сообщил, что еще два человека проходят по делу подозреваемыми.

Напомним, 3 июля во время праздничного салюта произошло ЧП. Погибла 64-летняя женщина, еще 10 человек пострадали.

СК рассматривает четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок. Глава ведомства Иван Носкевич сообщил, что самая очевидная из них — версия о том, что пиротехнические заряды были, скорее всего, ненадлежащего качества.

5 июля сотрудников компании по выпуску пиротехнической продукции «Пиро-Росс» задержали. Оба имеют высшее образование и уже несколько лет работают на предприятии. Они прибыли в Минск как консультанты. Сейчас они содержатся в СИЗО на Володарского. 8 июля их посетили российские дипломаты.

 
Теги: Минск
 
 
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«Мы считаем, что следствие сваливает вину на наших сотрудников, потому что в задачу ребят не входила подготовка снарядов к запуску», - заявил технический директор...
 
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