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В Воложине завели уголовное дело на женщину, которая ночью пришла к соседке и убила собаку

17.07.2019 16:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Воложине возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы, подозреваемой в жестоком обращении и убийстве собаки. Питомец жил во дворе у ее соседки, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, в ночь на 13 мая подозреваемая пришла к дому соседки и «из низменных побуждений» ножом ударила собаку, которая была там на привязи.

От полученной травмы животное скончалось. Утром хозяйка нашла погибшую собаку и сообщила об этом в милицию.

«Предполагаемым мотивом стала затаившаяся обида после произошедшего между женщинами словесного конфликта», — рассказали в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339−1 УК, за что наказывают общественными работами или арестом. Женщина — под обязательством о явке.

 
 
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Предполагают, что мотивом женщина была обида за словесную перепалку накануне.
 
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