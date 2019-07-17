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В Воложине завели уголовное дело на женщину, которая ночью пришла к соседке и убила собаку
17.07.2019 16:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Воложине возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы, подозреваемой в жестоком обращении и убийстве собаки. Питомец жил во дворе у ее соседки,
По данным следствия, в ночь на 13 мая подозреваемая пришла к дому соседки и «из низменных побуждений» ножом ударила собаку, которая была там на привязи.
От полученной травмы животное скончалось. Утром хозяйка нашла погибшую собаку и сообщила об этом в милицию.
«Предполагаемым мотивом стала затаившаяся обида после произошедшего между женщинами словесного конфликта», — рассказали в СК.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339−1 УК, за что наказывают общественными работами или арестом. Женщина — под обязательством о явке.
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Предполагают, что мотивом женщина была обида за словесную перепалку накануне.
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