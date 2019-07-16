Жители деревни Лосичи вышли на субботник и совместно с работниками ОАО «Плещицы» привели в порядок территорию у будущего ФАПа

Источник материала: Полесская правда



Буквально на днях в деревне Лосичи состоялся сельский сход граждан. В общем-то, такие мероприятия вовсе не редкость и проходят во многих населенных пунктах. Решать проблемы на месте, по максимуму взаимодействовать с сельчанами – именно эти задачи становятся приоритетными при проведении подобных встреч.





Именно в таком конструктивном ключе и проходил сход в Лосичах 15 июля. Здесь на беседу с председателем Плещицкого сельисполкома Ольгой Валерьевной Медведь собрались местные жители во главе со старостой деревни Лидией Алексеевной Литвинчук.

Обсуждали многие вопросы, в том числе самый главный, который больше всего волнует сельчан на данный момент, – перенос местного ФАПа в новое здание. На эту проблему жители обращали внимание уже давно. Дело в том, что сейчас фельдшерско-акушерский пункт находится на краю деревни, у леса, куда далеко и тяжело добираться.





А если учесть, что большинство населения Лосичей – пожилые люди, то проблема обостряется. К тому же, в старом здании нет водопровода и канализации, отсутствует облицовочная плитка на стенах в кабинете. Такие условия не позволяют проводить все необходимые медицинские процедуры. Как пояснила заведующая ФАПом Елена Алексеевна Кирик, по санитарным нормам в этом помещении нельзя делать даже обычные прививки и уколы. Наболевший вопрос и отопление – одна печка не работает, вторая греет плохо, поэтому осенью и зимой в здании очень холодно.

Вариантом решения проблемы стало предложение местных жителей перенести фельдшерско-акушерский пункт в центр Лосичей, тем более, нашелся и подходящий дом, находящийся на балансе ОАО «Плещицы», в котором никто не проживает – по улице Светлой, 13.

На место выезжала комиссия в составе представителей Пинского райисполкома, Пинской центральной поликлиники, Плещицкого сельисполкома, ОАО «Плещицы», Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии – вместе обсуждали, как найти наиболее выгодный вариант решения вопроса. Ведь для того, чтобы привести этот дом и достаточно запущенную территорию вокруг него в надлежащий вид, необходимы немалые денежные средства. В это дело активно включились местные жители и внесли весомый вклад, доказав не только словом, но и делом, что неравнодушны к своей малой родине. Они провели субботник и буквально за день совместными усилиями с работниками ОАО «Плещицы» расчистили территорию у дома. Спилили старые фруктовые деревья, кустарники, скосили заросли сорняков, сняли старый забор, вывезли четыре прицепа мусора. Сейчас двор просто не узнать! Тем не менее, предстоит сделать еще очень много – отремонтировать здание будущего ФАПа внутри, поменять трубы, сантехнику, починить крышу, утеплить потолок, решить вопрос с отоплением и так далее…









На сельском сходе председатель Плещицкого сельисполкома проинформировала население о дальнейших действиях. Вначале Ольга Медведь искренне поблагодарила жителей Лосичей за их неравнодушие и большую работу, проделанную на субботнике. Затем сельчане услышали хорошую новость – внутри дома будет произведен ремонт в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и техническими требованиями. Сейчас для этого разрабатывается проектно-сметная документация. Работы планируется завершить к концу сентября – началу октября 2019 года, после чего здание передадут на баланс Пинской центральной поликлиники. Местные жители были рады тому, что их просьба была услышана.

«Мы переживаем за свою деревню, хотим, чтобы она была красивой, цветущей и комфортной. Конечно, все довольны тем, что власти пошли нам навстречу, и ФАП будет перенесен в новое здание, в центре деревни. Это долгожданное событие. В Лосичах, к слову, проживает 340 человек, из них 49 детей, так что медицинское обслуживание для нас очень важно», – рассказала староста деревни Лидия Алексеевна Литвинчук.





В этот день обсуждали и другие вопросы. Так, Пинский райисполком инициировал размещение в Лосичах современной детской площадки, на закупку оборудования уже выделены средства. Сельчане такой идее очень рады и выразили готовность снова выйти на субботник, чтобы помочь с установкой качелей и горок для малышей. Тут же прозвучало мнение, что нужно решить и вопрос с организацией досуга для ребят постарше – например, построить для них беседку. Говорили также о благоустройстве, наведении порядка на придомовых территориях, своевременном обкашивании травы в общественных местах, о режиме работы магазина и графике вывоза мусора. Все вопросы, поступившие от людей, взяты на контроль. В общем, диалог получился актуальным и живым, а главное, полезным. Ведь рассказать о проблеме – значит уже начать ее решать.

Ситуацию прокомментировал заместитель председателя Пинского райисполкома Дмитрий Георгиевич Полховский:

«Финансирование амбулаторий и ФАПов на селе идет из городского бюджета. Чтобы перенести ФАП в Лосичах в новое здание, требовались значительные ресурсы, которые не были запланированы в бюджете Пинской центральной поликлиники. Поэтому Пинским райисполкомом был проработан вопрос о дополнительном финансировании ремонта дома по улице Светлой. Совместно с ОАО «Плещицы» здание будет отремонтировано, приведено в порядок, будут созданы необходимые условия, а затем мы передадим его на баланс поликлиники. Планируем, что уже этой осенью ФАП распахнет двери. Это делается для улучшения обслуживания сельского населения, более качественного предоставления медицинских услуг. Хочется поблагодарить жителей деревни Лосичи за то, что они и сами приложили много сил для благого дела – проявили инициативу и организовали субботник. Это наглядный пример того, как местное население, активисты и органы власти могут объединяться и вместе находить пути решения проблемных вопросов».

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

Фото автора.