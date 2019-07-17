От 10,5 рубля за кило. Почему брестская голубика такая дорогая?

Источник материала: Tut.by

Голубика садовая начала продаваться в нашей плодоовощной торговле совсем недавно, но шествует по торговым рядам во все нарастающих объемах. Количество товара нарастает, производится он на местной берестейской почве, а цены за килограмм — зашкаливают даже в сравнении с плодами, ввозимыми из весьма отдаленных республик, пишет «Вечерний Брест» .



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Если в одном из магазинов персики и абрикосы из Молдовы продаются по 2 рубля 55 копеек за кило, то голубика из Жабинковского района — по 12 рублей. В торговой сети «Брестский рынок» цена ягодной элиты немного ниже — 10 рублей 56 копеек, но на весах у частников — фигурируют все те же 12 рублей за весовую единицу.

Об обосновании цены на «сизую голубку» удалось поговорить с руководителем предприятия «Яквил» (Жабинковский район) Виктором Яковчуком и с ведущим научным сотрудником голубичного питомника в Ганцевичах Татьяной Курлович. В своих аргументах производители единодушны: элитная ягода требует особо кропотливого выращивания. И начала должного плодоношения от саженцев приходится ждать 5−7 лет, и земля под плантацию требуется особо кислая. По словам Виктора Ивановича, при закладке ягодника фермерам пришлось завозить торф фурами. Плюс из-за содержания хлора не подходят отечественные калийные удобрения — надо покупать их в России. В целом, как сказала Татьяна Владимировна, закладка одного гектара голубичника обходится примерно в 7 тысяч долларов. Если же к выросшим кустам не применять ежегодную грамотную обрезку, то на них будут вырастать мелкие ягоды. Болезням это растение тоже подвержено — отсюда затраты на мониторинг и лечение.

Еще в связи с голубикой специалисты говорят о ее повышенной десертной и диетической ценности, и вообще — большой пользе для здоровья.

Как собирают полесскую голубику, которую продают в России