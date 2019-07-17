Источник материала: БелТА

Юрий Воробьев

17 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Решение об отмене роуминга между Беларусью и Россией пока не достигнуто из-за позиции мобильных операторов. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев на полях VI Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пока мы не нашли окончательного решения по отмене роуминга, и это связано не с государственной политикой наших стран, а чисто с экономической позицией владельцев сетей", - сказал Юрий Воробьев.

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