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Решение об отмене роуминга между Беларусью и Россией пока не достигнуто из-за позиции мобильных операторов

17.07.2019 17:13 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Решение об отмене роуминга между Беларусью и Россией пока не достигнуто из-за позиции мобильных операторов
Юрий Воробьев

17 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Решение об отмене роуминга между Беларусью и Россией пока не достигнуто из-за позиции мобильных операторов. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев на полях VI Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пока мы не нашли окончательного решения по отмене роуминга, и это связано не с государственной политикой наших стран, а чисто с экономической позицией владельцев сетей", - сказал Юрий Воробьев.

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17 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Решение об отмене роуминга между Беларусью и Россией пока не достигнуто из-за позиции мобильных операторов. Об этом заявил...
 
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