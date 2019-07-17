Главный «дажыначный» подарок. Набережную Дривят в Браславе не узнать

Источник материала: Tut.by

В Браславе готовятся к областным «Дажынкам». Одни из главных объектов, где работают строители, — городской пляж и зона отдыха «Бруковка» возле озера Дривяты. Они уже почти готовы. Осталось домостить отдельные участки, озеленить территорию, обновить разметку на дороге и смонтировать плавучий фонтан, пишет «Браслаўская звязда».





Зона отдыха, которая занимает территорию от автостанции до Лысой горы, еще не готова, но уже впечатляет. Здесь появились пешеходные и велодорожки, освещение, ограждения, скейт-парк, парковка.

А на пляже установили раздевалки, навесы, спортплощадки и развлекательные объекты для детей.

Работы планируют завершить во второй половине июля.























