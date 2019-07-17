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Главный «дажыначный» подарок. Набережную Дривят в Браславе не узнать
17.07.2019 17:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Браславе готовятся к областным «Дажынкам». Одни из главных объектов, где работают строители, —
Зона отдыха, которая занимает территорию от автостанции до Лысой горы, еще не готова, но уже впечатляет. Здесь появились пешеходные и велодорожки, освещение, ограждения, скейт-парк, парковка.
А на пляже установили раздевалки, навесы, спортплощадки и развлекательные объекты для детей.
Работы планируют завершить во второй половине июля.
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Зона отдыха, которая занимает территорию от автостанции до Лысой горы, еще полностью не готова, но уже впечатляет.
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