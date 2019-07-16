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В Чечерске восстановили лицо человека, который жил в районе 800 лет назад

17.07.2019 17:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посмотреть в глаза далекому предку можно в Чечерском историко-этнографическом музее, расположенном в ратуше. Недавно его фонды пополнились уникальными экспонатами. Все началось с археологических находок, сделанных вблизи агрогородка Ботвиново, пишет издание «Гомельская правда».


«В июне прошлого года проводились раскопки курганного могильника, — рассказала директор музея Елена Ковалева. — Инициатором археологического исследования выступил руководитель Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков — наш земляк, уроженец Ботвинова».

Столичные археологи института истории НАН изучили культурный слой могильника. В результате обнаружили захоронение 12−13 веков, в нем находились человеческие останки с хорошо сохранившимся черепом и костями лица.

Антропологи провели работу по восстановлению внешнего облика. Пришли к выводу, что это мужчина старше 45 лет. По роду деятельности, скорее всего сельчанин, о чем можно судить по простоте захоронения, в котором не оказалось украшений или предметов быта.

Столичный скульптор Леонид Яшенко выполнил точную реконструкцию внешнего облика мужчины. Судя по пропорциям, рост древнего жителя около 150 сантиметров. Можно сделать вывод, что предки местных жителей были невысокими.


Ученые занялись поиском археологических данных, связанных с Ботвиновом. В национальном историческом архиве наткнулись на документы, касающиеся истории Чечерска. Большой интерес представляет письмо короля польского, Великого князя Литовского Жигимонта Августа к старцам, десятникам и всем подданным Чечерской и Пропойской волостей. Оно написано в Вильне в 1561 году и скреплено печатью. В обращении к подданным говорится, чтобы продавали продукты питания только на городских торгах в Чечерске и Пропойске, а не в селах.

Второй документ датируется 1551 годом. Это письмо священников, бояр, мещан и крестьян Чечерской волости чечерскому державцу Юрию Николаевичу Зеновичу. Примечательно, что нынешний глава района его полный тезка. Удивительное совпадение спустя почти 500 лет!

С архивных документов были сделаны точные копии. Ученые-академики передали ценные артефакты в дар музею вместе с научно-популярной литературой. Увидеть исторические документы и гипсовый бюст пращура можно будет в сентябре.

Экспозиция в ратуше обновиться накануне празднования 860-летия Чечерска.

 
 
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Посмотреть в глаза далекому предку можно в Чечерском историко-этнографическом музее, расположенном в ратуше.
 
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