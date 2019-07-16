Очереди на лестницах и коридорах. Как проходят последние часы подачи документов в университете

Источник материала: Tut.by

В среду, 17 июля, последний день подачи документов для тех, кто собирается поступать на бюджет. В БНТУ в этот день традиционно многолюдно и эмоционально: кто-то приносит документы с высокими результатами, кто-то переходит с одного факультета на другой.





В 15.00 онлайн-табло с промежуточными проходными баллами обновилось последний раз, и наступил час тишины. Но в коридорах университета тише не стало. О том, что там происходит в этот момент — в фоторепортаже Вадима Фоменка, Times BNTU .









Те, кто решил подать или переподать документы в последние часы, выстраивались в очереди на лестницах и возле аудиторий, где принимали документы.









Кто-то ожидал результатов в университетском дворике.





Часть абитуриентов принесли документы сами. С кем-то в этот важный день — группа поддержки в виде родителей.







