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Очереди на лестницах и коридорах. Как проходят последние часы подачи документов в университете

17.07.2019 17:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В среду, 17 июля, последний день подачи документов для тех, кто собирается поступать на бюджет. В БНТУ в этот день традиционно многолюдно и эмоционально: кто-то приносит документы с высокими результатами, кто-то переходит с одного факультета на другой.


В 15.00 онлайн-табло с промежуточными проходными баллами обновилось последний раз, и наступил час тишины. Но в коридорах университета тише не стало. О том, что там происходит в этот момент — в фоторепортаже Вадима Фоменка, Times BNTU.



Те, кто решил подать или переподать документы в последние часы, выстраивались в очереди на лестницах и возле аудиторий, где принимали документы.



Кто-то ожидал результатов в университетском дворике.


Часть абитуриентов принесли документы сами. С кем-то в этот важный день — группа поддержки в виде родителей.



 
 
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В среду, 17 июля, последний день подачи документов для тех, кто собирается поступать на бюджет. В БНТУ в этот день традиционно многолюдно и эмоционально.
 
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