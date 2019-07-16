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17.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся




Столинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям приглашает всех желающих на праздник, посвященный Дню пожарной службы. Мероприятие состоится 25 июля в городском парке г. Столина. Начало в 18.00 часов.

Гостей праздника ждут: интересная концертная программа, веселые игры и соревнования, выставка пожарной аварийно-спасательной техники,водная феерия, демонстрация работы пожарных-спасателей, полевая кухня,специальные «противопожарные» призы и многое другое.

На протяжении всего мероприятия малышей будут развлекать яркие ростовые куклы.

Приходите на праздник за приятными эмоциями и новыми знаниями по безопасности жизнедеятельности!

Людмила КАСПЕРОВИЧ

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Столинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям приглашает всех желающих на праздник, посвященный Дню пожарной службы. Мероприятие состоится 25 июля в...
 
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