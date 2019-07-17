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Как проходит замена лифтов в столичной области

17.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Она включает в себя подпрограмму «Безопасный лифт», которая предусматривает замену (модернизацию) в жилом фонде лифтов, отработавших нормативный срок службы.
Жилой фонд Минской области насчитывает 3023 лифта, из них 398 отработали нормативный срок службы.
В соответствии с подпрограммой «Безопасный лифт» в Минской области в 2017 г. из 173 лифтов заменено 154 (89%); в 2018 г. из 365 заменено 260 (71,2%); в 2019 г. необходимо заменить 230 лифтов, работы произведены по 58 лифтам (25%).
Очевидно, что процесс замены идет недостаточными темпами, графики, в основном, не выполняются. Хроническое невыполнение графиков замены (модернизации) лифтов связывают в первую очередь с недостаточным финансированием. Причем за последние три года в области не попал под замену ни один кооперативный дом, среди которых есть лифты, которые эксплуатируются по тридцать лет и более.
Напомним, что Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» установлено, что лифты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу регламента (15.02.2013) и отработавшие назначенный срок службы, должны быть приведены в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 не позднее 15 февраля 2020 года. Лифты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу указанного регламента и не отработавшие назначенный срок службы, должны быть приведены в соответствие до окончания назначенного срока службы (25 лет).
Д. ЛУЦЕВИЧ, ведущий государственный инспектор отдела надзора Минского областного управления Госпромнадзора

 
 
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