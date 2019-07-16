18 и 20 июля в Минске будут перекрывать проспект Независимости из-за парада МЧС

Источник материала: Tut.by

18 и 20 июля в столице перекроют движение на время тренировки, а затем проведения парада ко Дню пожарной службы. Об этом предупреждает ГАИ Минска.

18 июля движение будут перекрывать ночью: с 2.30 до 4.00 — участок улицы Янки Купалы (от проспекта Независимости до улицы Первомайской) в обе стороны, а с 4.00 до 6.00 — участок проспекта Независимости (от улицы Янки Купалы до Козлова) в обе стороны.





Сам парад пройдет 20 июля, в субботу. На том же участке улицы Янки Купалы движение в обе стороны перекроют с 7.30 до 8.30, а на участке проспекта Независимости — с 10.30 до 12.00.





Напомним, 20 июля в Минске будут праздновать свой день сотрудники МЧС, 166 лет назад в Минске было решено создать первую пожарную часть.

Минчан и гостей столицы приглашают в парк имени Максима Горького к 11.00, обещают парад и выставку техники, концерт и фейерверк, водную феерию и демонстрацию работы воздушных судов. На игровых площадках можно будет заработать специальные жетоны и обменять их на призы и сувениры. Не обойдется и без любимцев публики — лабрадоров кинологической службы РОСН. Перекусить можно будет на одной из полевых кухонь.