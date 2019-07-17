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В Минске ищут пропавшую воспитанницу детдома

17.07.2019 22:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция ищет пропавшую 16 июля Алину Гавранину, которая является воспитанницей детского дома, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

15-летняя девушка живет в Минске на ул. Кижеватова, 68. 16 июля она ушла из детского дома и до настоящего времени ее местоположение неизвестно.


Фото: minsk.mvd.gov.by

Приметы: на вид 17 лет, рост около 158−160 см, среднего телосложения, волосы темные до плеч, кончики волос светло-коричневого цвета.

Была одета: темная байка и майка с рисунком красного цвета, джинсы темно-серого цвета, кроссовки салатового цвета.

Милиция просит граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить об этом по телефонам: 8 017 222-04-42, 8 017 239-64-71 или 102.

 
Теги: Минск
 
 
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Милиция ищет пропавшую 16 июля Алину Гавранину, которя является воспитанницей детского дома.
 
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