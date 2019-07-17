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Скоро из Пинска можно будет доехать до Минска на межрегиональном поезде бизнес-класса
18.07.2019 06:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из Пинска и Лунинца до Минска планируется пустить межрегиональный поезд бизнес-класса. Первая тестовая поездка пройдет уже в августе,
В социальных сетях пинчане давно обсуждают возможность появления дополнительного поезда между Пинском и Минском. В отдельных группах проводят голосования на эту тему. Появилась информация, что поезд пустят уже в этом году, сейчас он проходит обкатку.
За комментарием Медиа-Полесье обратилось к начальнику железнодорожной станции Пинск Сергею Цынгалеву:
— Запуск дизель-поезда межрегиональных линий бизнес-класса сообщением Пинск-Минск в планах присутствует. Однако, сроки реализации этого проекта пока не известны.
В настоящий момент на Белорусскую железную дорогу поставлен первый дизель-поезд. В течение 2019 года планируется поставка еще двух шестивагонных дизель-поездов, а в 2020 году — трех. Поезд какого типа, ДП6 или ДП3, будет курсировать между Пинском и Минском остается под вопросом.
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Первая тестовая поездка пройдет уже в августе.
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