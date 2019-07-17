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В вузах Беларуси начинаются внутренние вступительные испытания

18.07.2019 07:06 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В вузах Беларуси сегодня начинаются вступительные испытания, проводимые непосредственно в учреждениях образования, сообщает БЕЛТА.

Внутренние вступительные испытания пройдут в учреждениях высшего образования по 26 июля, в вузах сельхозпрофиля - с 18 по 25 июля (очная форма) и с 6 по 15 декабря (заочная форма).

Зачисление на бюджетную форму получения высшего образования завершится 28 июля (за исключением военных учреждений высшего образования), на платной основе - по 6 августа (за исключением некоторых военных вузов и культуры).

Прием документов на обучение на условиях оплаты будет продолжаться по 4 августа. Что касается силовых и творческих вузов, то здесь документы можно подавать по 31 июля и 2 августа соответственно. Абитуриенты, претендующие на заочные места в вузах сельскохозяйственного профиля, смогут подать документы с 15 ноября по 5 декабря.

Всего в 2019 году в вузы Беларуси планируется принять 54,7 тыс. человек. Ожидается, что студентами бюджетной формы обучения станут 26,6 тыс. человек. На платной основе вузы намерены принять 28,2 тыс. человек.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В вузах Беларуси сегодня начинаются вступительные испытания, проводимые непосредственно в учреждениях образования, сообщает БЕЛТА. ...
 
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