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В Серебрянке 34-летний мужчина стрелял по прохожим из пневматической винтовки

18.07.2019 07:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В милицию обратился мужчина, который рассказал, что на проспекте Рокоссовского неизвестный, стреляя из «пневматики», попал ему в руку. Об этом сообщает пресс-служба МВД.


Фото: пресс-служба МВД

Милиция оперативно нашла «стрелка». Им оказался 34-летний житель Минска, проживающий на первом этаже дома на проспекте Рокоссовского, у которого проходил пострадавший.

«Оперативниками было установлено, что за несколько часов до стрельбы мужчина употреблял алкогольные напитки, а после решил поразвлечься стрельбой из имеющейся у него пневматической винтовки. В квартире у злоумышленника правоохранители изъяли упаковку с патронами», — рассказали в милиции.

Мужчина работает сварщиком на одном из предприятий столицы, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Милиция передала в СК материалы проверки. В отношении «стрелка» может быть возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 339 («Хулиганство») УК Беларуси. Санкция указанной части статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина работает сварщиком на одном из предприятий столицы, ранее к уголовной ответственности не привлекался.
 
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