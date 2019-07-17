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В Серебрянке 34-летний мужчина стрелял по прохожим из пневматической винтовки
18.07.2019 07:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В милицию обратился мужчина, который рассказал, что на проспекте Рокоссовского неизвестный, стреляя из «пневматики», попал ему в руку. Об этом
Милиция оперативно нашла «стрелка». Им оказался 34-летний житель Минска, проживающий на первом этаже дома на проспекте Рокоссовского, у которого проходил пострадавший.
«Оперативниками было установлено, что за несколько часов до стрельбы мужчина употреблял алкогольные напитки, а после решил поразвлечься стрельбой из имеющейся у него пневматической винтовки. В квартире у злоумышленника правоохранители изъяли упаковку с патронами», — рассказали в милиции.
Мужчина работает сварщиком на одном из предприятий столицы, ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Милиция передала в СК материалы проверки. В отношении «стрелка» может быть возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 339 («Хулиганство») УК Беларуси. Санкция указанной части статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
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Мужчина работает сварщиком на одном из предприятий столицы, ранее к уголовной ответственности не привлекался.
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