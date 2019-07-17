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«А нам всё равно»! Сотни пинчан купаются в запрещённых местах

18.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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«А нам всё равно»! Сотни пинчан купаются в запрещённых местах
На реке Ямище у д. Стытычево купаться запрещено. Это определено решением районного исполнительного комитета. Но кто обращает внимание на разные там решения, когда на дворе жара, и очень хочется освежиться в близлежащем водоеме. Даже если он таит в себе опасность.

Поводом для подготовки этого материала стала недавняя трагедия в Белоозерске. Квалифицируется она как дорожно-транспортное происшествие, однако в этом ДТП утонули люди – 5 человек, в том числе трое детей. По предварительной версии, водитель 7-местного автомобиля, в котором перевозил 10 человек, не справился с управлением, и машина вместе с пассажирами опрокинулась в мелиоративный канал. Под водой оказались все 10 пассажиров, заблокированные в салоне автомобиля.

«А нам всё равно»! Сотни пинчан купаются в запрещённых местах
Человеческая беспечность. Границ ей нет: вдесятером сесть в 7-местный автомобиль (некоторые даже в багажник), не обратить внимание на состояние водителя (позже в его крови обнаружили 1,4 промилле алкоголя) – это про трагедию в Белоозерске, или же пойти купаться в запрещенное место, как это происходит в Рафаловичах или на реке Ямище в Пинском районе – это к теме беспечности наших сограждан, и, в первую очередь, подростков.

Ямище давно стало излюбленным местом отдыха в жаркую погоду, причем в большей степени для горожан. Привлекает тем, что находится недалеко от Пинска, вода чистая, у берега прозрачная. По рассказам спасателей и ОСВОДовцев, глубина в реке разная: по одну сторону от моста – от 4 до 6 метров, по другую – примерно 1,5 метра. Лишенные инстинкта самосохранения подростки наловчились с этого самого моста прыгать в воду.


«А нам всё равно»! Сотни пинчан купаются в запрещённых местах

Участники рейда обсудили сложившуюся ситуацию.

«А нам всё равно»! Сотни пинчан купаются в запрещённых местах
«А нам всё равно»! Сотни пинчан купаются в запрещённых местах
Обычно здесь прыгают с моста в воду.

К слову, в прежние времена на его месте также был мост, только  деревянный, о чем красноречиво говорят торчащие из воды деревянные сваи. Но наличие остатков конструкций прежнего моста молодых да дерзких не останавливает, а, похоже, еще и добавляет экстрима. «Не работают» и призывающие к порядку информационные таблички. А их здесь несколько: об административном наказании за прыжки в воду с моста, предупреждающие о том, что купаться на Ямище запрещено, и даже говорящие сами за себя: «Осторожно! Сваи! Погибли люди!!!». Но кого и когда такие таблички останавливали? Не действуют и выглядывающие на побережье из травы крест и цветы – обозначение места гибели человека. Одним словом, профилактика не помогает. Здесь как купались, так и купаются, как прыгали с моста в реку, так и прыгают. Более того, облюбовали и песчаную насыпь, с которой, разбежавшись, сигают в воду (один из таких «прыгунов» здесь сломал ногу, не рассчитав силу толчка и глубину водоема и ударившись о дно).

«А нам всё равно»! Сотни пинчан купаются в запрещённых местах
 «А нам всё равно»! Сотни пинчан купаются в запрещённых местах
Вопрос о принимаемых мерах по запрету купания на реке Ямище неоднократно рассматривался на аппаратном совещании в районном исполнительном комитете. В минувший понедельник на место выезжала рейдовая группа в составе председателя районной организации ОСВОД В.С. Труша и его заместителя Ф.И. Машлякевича, начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Пинского РОВД В.В. Шукало, председателя Плещицкого сельисполкома О.В. Медведь, инспектора горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Е.В. Громовой, начальника Пинской спасательной станции А.В. Каменева и представителей местных средств массовой информации. В тот день людей на Ямище не было – погода «не летная». Но уже в эти выходные синоптики передают жару, и здесь ожидается тьма народа. Будет ли отдыхающий люд? Будет. Но… Исполком принял решение пойти на непопулярные меры: перепахать прибрежную полосу, чтобы отдыхающим негде было расположиться и традиционно раскинуть покрывала. Это один из способов минимизировать количество тех, кто желает искупаться в неположенном месте. Кроме того, отправлено письмо в РУП «Бреставтодор» с просьбой рассмотреть вопрос изменения конструкций моста через реку Ямище. Говоря простым языком, в исполкоме предлагают наварить на имеющийся мост дополнительные элементы (штыри, сетку или что-либо другое), которые не позволяли бы взбираться на перила моста и прыгать с них в воду. Да, вид ожидается далекий от эстетики, но, может быть, такие меры остановят людей, так и норовящих вкусить запретный плод.


«А нам всё равно»! Сотни пинчан купаются в запрещённых местах
 Спасатель поста на озере Городище раздает детям информационные материалы о правилах отдыха у воды.

«А нам всё равно»! Сотни пинчан купаются в запрещённых местах
 «А нам всё равно»! Сотни пинчан купаются в запрещённых местах
В ходе рейда высказывались разные мнения по поводу мер по запрету купания в этом месте. Одно из них – безбожно штрафовать отдыхающих на Ямище. Но ведь к каждому запрещенному водоему милиционера не поставишь, к тому же, в районе таких мест много. Но есть и те, где купаться можно. Среди них, к примеру, – благоустроенный пляж озера Городищенское. Рейдовая группа побывала и здесь. Тут ежедневно в летний период работает спасательный пост, дежурит спасатель, имеется все необходимое в таких случаях оборудование, в том числе и информационные материалы. Тем не менее, и это не может стопроцентно обезопасить в случае экстренной ситуации. Что уж говорить о разных копанях, мелиоративных каналах, речках с обрывистыми берегами и сумасшедшим течением, куда люди стремятся в жару! Вышеперечисленные водоемы не прощают беспечности. А если ко всему прочему присоединяется «зеленый змий», шумные компании, оставленные без присмотра дети и так далее, вот отсюда и растет статистика несчастных случаев. Тем не менее, люди, зная о таких происшествиях, искренне считают, что это их минует. Увы, так бывает не всегда.

В завершение заметки позволю совет: как бы ни томила жара, но прежде чем купаться в запретной зоне, нужно задуматься и лучше воспользоваться все же разрешенными местами.

Вероника НИКОЛАЕВА.
Фото автора.


«А нам всё равно»! Сотни пинчан купаются в запрещённых местах

При выборе места для отдыха не забывайте, что на территории Пинского района определены следующие места, где запрещено купаться:

 
 
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