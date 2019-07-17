Само не пройдет. Разбираем мифы о грибке

Источник материала: Tut.by

Современная медицина не делит болезни на серьезные и несерьезные: любой недуг, если не обращать на него внимание, может стать угрозой здоровью. В том числе и грибок, который многие считают просто внешним недостатком. Мы разобрали основные мифы об этом заболевании в карточках.

Зараженного грибком можно определить по внешнему виду его ногтей. Это так? Внешние проявления есть всегда, но они могут быть слабо заметны. Например, вначале под ногтем появляется небольшое бледное мутное пятно или полоска светло-желтого цвета, а ноготь при этом остается крепким и кажется здоровым. Еще вначале может воспалиться кожа возле ногтя. Инкубационный период заболевания длится от трех-четырех недель до нескольких месяцев. Важно понимать, что не всегда внешний вид ногтя меняется из-за грибка. Это может произойти под воздействием физических и химических факторов, после травмы, из-за приема лекарств, при хронических заболеваниях, нарушении кровообращения, недостатке витаминов и минералов и по другим причинам. Некоторых людей годами безуспешно лечат от грибка, а на самом деле диагноз совсем другой. По этой же причине нельзя заниматься самолечением. При подозрении на грибок обязательно нужно показаться врачу: только он компетентно определит, что у вас за болезнь.

Правда ли, что грибок — это всего лишь косметический дефект? Это миф. Грибковая инфекция может распространяться, попадая из одного пораженного участка тела в другие и инфицируя их. Она способствует развитию многих заболеваний, таких как аллергия, гнойные осложнения. Попадая в кровь человека с ослабленным иммунитетом, грибок может вызвать поражение внутренних органов и систем: например, молочницу или кандидоз (одну из форм тяжелого дисбактериоза) кишечника.

Если я не хожу в общественные бани и бассейны, грибок мне не страшен? Очередной миф. Грибком можно заразиться в любом общественном месте: на пляже, в фитнес-центре, маникюрном кабинете (особенно на дому) — там, где возможен контакт голой кожи и предметов, на которых есть споры грибка. И даже в гостях у друзей или родственников, где мы соглашаемся надеть тапочки, не задумываясь. Если вы не можете отказаться, под тапки обязательно наденьте носки: они защитят кожу ног. Придя домой, снимите носки, постирайте и погладьте их.

Это правда, что грибок может подхватить только взрослый человек с грубой кожей? Грибком может заразиться человек любого возраста и с любым типом кожи. В группе риска — дети, пожилые, больные сахарным диабетом, болезнями системы кровообращения и другими хроническими заболеваниями. Осторожными нужно быть людям со сниженным иммунитетом, с повышенной потливостью ног и рук, а также тем, кто носит обувь из синтетических материалов.

Может ли грибок пройти сам? Грибок внедряется в ногтевую пластину, поэтому, если даже внешне кажется, что он прошел, споры могут оставаться внутри организма. Заболевание само не пройдет, его нужно лечить. И чем раньше начнется лечение, тем лучше будет его результат. Если же пациент запустит болезнь, справиться с ней будет сложнее. В любом случае важно строго следовать рекомендациям врача.

Что делать, если кто-то из домашних заразился грибком? Заболевшему нужно как можно раньше обратиться к врачу и следовать его рекомендациям. Остальным членам семьи, чтобы не заразиться, важно соблюдать правила гигиены: например, регулярно делать влажную уборку с дезинфицирующими средствами, надевать только свою обувь.

Правда ли, что я не заражусь от члена семьи, если буду соблюдать гигиену? При соблюдении всех правил гигиены риск действительно минимальный. Но все зависит от иммунитета, образа жизни и состояния здоровья.

Говорят, что после излечения грибка нужно выбросить всю обувь. Так и есть? Нет, достаточно обработать ее. Есть специальный аппарат, который помещается в обувь, выделяет ультрафиолет и оказывает антигрибковое действие. Солнце и прогрев на батарее, кстати, грибы не убивают. Можно обработать обувь изнутри 40%-ным раствором уксуса, разведенного в воде, или купить недорогие отечественные средства для обработки в аптеке. Протереть ими обувь изнутри, подержать в герметичном пакете 2−3 часа и достать. Еще один вариант — обработать обувь 25%-ным раствором формальдегида. После следует протереть ее нашатырным спиртом: это снижает риск аллергии. Нательное и постельное белье, чулки, носки, колготки тоже лучше прокипятить в 2%-ном мыльном растворе в течение 15−20 минут и прогладить влажными.

Правда ли, что переболевшие люди могут легко заразиться снова? Вылечившись от грибка, человек действительно может снова заразиться им. Но если соблюдать правила гигиены и заботиться о своем иммунитете, риск подхватить болезнь существенно уменьшается.