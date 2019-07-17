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Плывем, господа! А куда?

18.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Звонившая А.И. Дорожкина, проживающая по ул. Рабочий Химик, 16, пожаловалась на то, что в дождливых погодных условиях их подъезд заливает водой, которая течет не только с потолка и дошла до квартир на первом этаже, а в самом подъезде стоит «озеро». Причем в этом многострадальном трехэтажном доме предвоенной постройки подобная картина не в первый раз. На звонки в ЖЭУ-1 толку не добиться. Аварийная служба УП «Жилье», по ее словам, никаких мер не приняла.
На следующий день утром журналисты «А» выехали по указанному адресу. У подъезда нас уже ожидали жильцы дома – Алла Дорожкина, Сергей Синяк и Татьяна Петрушова. Увиденная картина была действительно плачевная: на полу в подъезде сплошь стояла вода, потолок и углы под кровлей – в мокрых пятнах и потеках, а в квартире №2, где проживают А. Дорожкина и ее муж С. Синяк, пахнет сыростью.
– Когда начались дожди, начало затапливать и наш подъезд, вода через порог у входной двери затекает в первую и вторую квартиры, протекает в подвальные шахты, отчего идет порча имущества, – сетует Алла Ивановна. – Мы своими силами переделываем завершенный в декабре прошлого года специалистами УП «Жилье» ремонт нашей квартиры, и очень жаль впустую потраченных средств. Влага портит все и вся.
Руководство УП «Жилье», оказывается, в курсе данной проблемы, но воз и ныне там.
Как прокомментировал ситуацию начальник отдела текущего и капитального ремонта УП «Жилье» Д.С. Богдановский, данный жилой объект находится на контроле предприятия, и в течение двух недель все недочеты и неполадки планируется устранить.
Что ж, придется подождать. А как будут развиваться события дальше, посмотрим…

Елена БРИЦКАЯ, фото Екатерины ТИХОНОВОЙ

 
 
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