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Житель Ивановского района пытался похитить медали у соседа-ветерана

18.07.2019 10:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Иваново огласили приговор 54-летнему местному жителю, который обвинялся в покушении на кражу, сообщает Генпрокуратура.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Обвиняемый знал, что после смерти его 95-летнего соседа-ветерана остались государственные награды СССР и Республики Беларусь: орден «Отечественной войны II степени», медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» и другие. В мае 2019 года он проник в пустующий соседский дом и попытался похитить медали. Однако наград не нашел — их забрала дочь ветерана.

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину и пояснил, что медали он хотел украсть для последующей продажи в Пинске.

Суд назначил жителю Ивановского района 35 базовых величин (892,5 рубля) штрафа за покушение на кражу.

 
 
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Украденные медали он планировал продать коллекционерам в Пинске.
 
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