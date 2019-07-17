Житель Ивановского района пытался похитить медали у соседа-ветерана

Источник материала: Tut.by

В Иваново огласили приговор 54-летнему местному жителю, который обвинялся в покушении на кражу, сообщает Генпрокуратура.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Обвиняемый знал, что после смерти его 95-летнего соседа-ветерана остались государственные награды СССР и Республики Беларусь: орден «Отечественной войны II степени», медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» и другие. В мае 2019 года он проник в пустующий соседский дом и попытался похитить медали. Однако наград не нашел — их забрала дочь ветерана.

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину и пояснил, что медали он хотел украсть для последующей продажи в Пинске.

Суд назначил жителю Ивановского района 35 базовых величин (892,5 рубля) штрафа за покушение на кражу.