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Внутренние вступительные экзамены начинаются в белорусских вузах

18.07.2019 10:20 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Испытания для абитуриентов пройдут в 18 по 26 июля, в институтах сельскохозяйственного профиля – с 18 по 25 июля на очную, и с 6 по 15 декабря – на заочную форму обучения, сообщает БЕЛТА.

Зачисление студентов на бюджетное обучение завершится 28 июля, на платное – 6 августа. Этот график не касается некоторых военных и творческих вузов, где документы от платников будут принимать до 31 июля и до 2 августа соответственно.

Всего в этом году в вузы Беларуси планируется принять на обучение 54,7 тысячи человек. 26,6 тысячи из них будут учиться на бюджетной форме, 28,2 тысячи станут студентами-платниками.

 
 
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Испытания для абитуриентов пройдут в 18 по 26 июля, в институтах сельскохозяйственного профиля – с 18 по 25 июля на очную, и с 6 по 15 декабря – на заочную форму обучения,...
 
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