В Новополоцке нашли улицу, о которой никто не знал

Источник материала: Tut.by

Любопытный случай рассмотрели депутаты Новополоцкого горсовета на внеочередной сессии. Оказалось, в городе есть улица Попова, о которой... никто не знает, пишет портал gorod214.by.

После издания президентом Беларуси в феврале этого года указа № 73 «Об изменении границ административно-территориальных единиц», по которому в границы Новополоцка вошли новые земли, градостроительная служба упорядочила адреса. И в документах обнаружилась улица Попова.

Однако ее не нашли на картах. Как и не обнаружили каких-либо сведений об объектах, расположенных на такой улице, и даже упоминаний о том, имя какого именно Попова ей присвоили.

А раз фактически улицы Попова в Новополоцке нет, требуется упразднить этот элемент улично-дорожной сети, сообщает газета «Новополоцк сегодня».

К слову, на ЯндексКартах улица Попова в Новополоцке есть.



