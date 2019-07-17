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В Новополоцке нашли улицу, о которой никто не знал
18.07.2019 10:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Любопытный случай рассмотрели депутаты Новополоцкого горсовета на внеочередной сессии. Оказалось, в городе есть улица Попова, о которой... никто не знает,
После издания президентом Беларуси в феврале этого года указа № 73 «Об изменении границ административно-территориальных единиц», по которому в границы Новополоцка вошли новые земли, градостроительная служба упорядочила адреса. И в документах обнаружилась улица Попова.
Однако ее не нашли на картах. Как и не обнаружили каких-либо сведений об объектах, расположенных на такой улице, и даже упоминаний о том, имя какого именно Попова ей присвоили.
А раз фактически улицы Попова в Новополоцке нет, требуется упразднить этот элемент улично-дорожной сети,
К слову, на ЯндексКартах улица Попова в Новополоцке есть.
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Улицу депутаты горсовета решили упразднить.
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