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«Да я над пропастью!» Как вечером подавали документы в мед, куда идут с очень высокими баллами

18.07.2019 10:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Часы уже отсчитали 20.00, а из корпуса Белорусского государственного медицинского университета, где над входом значится «Приемная комиссия», продолжают выходить абитуриенты. 17 июля — последний день подачи документов на бюджет. После 18.00 в вузы больше никого не пускают, но у тех, кто уже в внутри, сертификаты и аттестаты все еще принимают. Вечером в среду журналисты TUT.BY отправились в БГМУ, чтобы познакомиться с парнями и девушками, которые не испугались высоких баллов и в финальный момент отнесли документы в медицинский.


В 17.55 в фойе университета немноголюдно. Говорят, большинство родителей с детьми стоят дальше, но журналистам дальше нельзя — по необъяснимой причине минздрав не пускает.

Пока сыновья и дочки подают документы, мамы и папы за них переживают. К онлайн-табло, где показано, сколько абитуриентов и с какими баллами подались на разные факультеты, почти никто не подходит. В последний день приема данные тут обновляют только до 15.00. К шести вечера эти судьбоносные цифры многие абитуриенты и их семьи знают уже наизусть и выдадут даже, если разбудить их среди ночи. Хотя баллы тут такие, что школбьникам-середнячкам даже не снилось.

Например, на стоматологический и фармацевтический факультеты примерный проходной был в районе 361−370, на лечебный — 351−360.

— Абитуриенты на подачу документов есть? — в 17.58 интересуется представитель приемной комиссии. — Через две минуты закроются двери.

— Можно сбегать покурить? — спрашивает у сотрудников вуза один из пап.

— Назад мы вас уже не пустим, — отвечают ему.

И отец остается. Пусть он и не рядом с ребенком в столь важный момент, но так все равно ближе, чем на крылечке.

А на крыльце Влад Греченков. Довольный, что-то очень эмоционально объясняет маме.


Влад Греченков

— Какой-то вы веселый, — подходим к нему.

— Да я над пропастью! Если после шести на лечфаке появится еще 28 человек, у которых результат больше, чем у меня, я окажусь ни с чем, — отвечает Влад и успокаивается. Нужно, говорит, слушать ректора. А ректор сказал не заниматься прогнозами. Совет прекрасный, тем более, что парень хочет быть кардиологом, а не синоптиком.

У абитуриента 364 балла. Документы в вуз он подал раньше, и, возможно, в среду уже бы и не поехал в университет, если бы для подстраховки не взял целевое. План был такой: направление использует только, если ситуация окажется критичной. Ситуация же оказалась пограничной. Несколько часов выпускник находился в корпусе, определяя пан или пропал.

— У некоторых сдавали нервы. Рядом стоял парень, у которого 362 балла, он забрал заявление с лечфака, следом ушла девочка — у нее 360, — абитуриент описывает обстановку внутри. — Но я все-таки решил не использовать целевое.

— С целевым он был бы первым, — подсказывает мама Любовь Адамовна.

— Но так я на пять лет привязываю себя к месту, куда меня направит государство, а хочется больше свободы, — делится мнением Влад. — Три дня, сколько мы активно мониторим ситуацию, у меня была мысль: я должен рискнуть.

Влад с мамой уходят. Следом из корпуса выходят другие абитуриенты. Сколько поступающих все еще внутри, точно сказать не может никто. Одни говорят: пятьдесят. «Какие пятьдесят?! — округляют глаза другие. — Сто!»

— Ты видела очередины возле педиатрии? — прилетает со стороны.

Татьяну Лугину из Глуска эта фраза не пугает. На выходе из здания девушка протягивает руки к небу и выдыхает. Если бы это был кадр из кино, а не момент вступительной кампании, на заднем фоне точно бы заиграл Кипелов: «Я свободен!».


В семье Лугиных в эту вступительную кампанию не обошлось без приключений. 17 июля в Минск Таня приехала еще в 11 дня. Стала подавать документы, оказалось, для целевого нужна мамина подпись. Веронике Анатольевне пришлось срочно выезжать в Минск. Через два часа она уже была в столице. «Хорошо, что вы живете не в Бресте», — шутим мы. «Хорошо, что нашлись люди, которым я смогла оставить маленького ребенка», — улыбается мама.

— Чтобы подать документы, я простояла в очереди четыре часа 20 минут, — говорит Таня.

Таня поступает на медико-профилактический факультет, у нее целевое и 315 баллов. Девушка уверена — пройдет.

— А почему привезли документы в последний день? — интересуемся у нее.

—  В прошлом году мы подавались в Витебск, — отвечает за девушку мама Вероника Анатольевна. — Отдали все пораньше, не пользовались целевым, думали — поступим. А в последний день началось перебрасывание с факультета на факультет, и мы культурно ушли в Гомельский мед на подготовительные курсы на год. В этот раз решили не рисковать.

«Только на часах 12.00, 15.00, 18.00 — сразу начинали мониторить»

По словам абитуриентов, в четверг в полдень на сайте БГМУ должны появиться предварительные проходные баллы. Тогда ситуация немного прояснится.


— А пока до 12.00 четверга будем бабушку валерьянкой отпаивать, — шутит мама одной из абитуриенток. — Все эти дни семья не отходила от интернета. Только на часах 12.00, 15.00, 18.00 — сразу начинали мониторить.

К вечеру на улице заметно холодает.

— В здании коленки трясутся от страха, а на улице от холода, — не теряются абитуриенты-оптимисты и, как сказку, на выходе пересказывают, что в последний день пришлом много людей с очень высокими баллами.

— И чего они раньше дома сидели? — словно спрашивают у вселенной те, кто из-за такого расклада теперь может остаться дома на год.

Ближе к 19.00 из корпуса выходит Катя Жолудь. Ей, в принципе, трястись нечего: у нее 366 баллов и курточка на плечах.


Катя Жолудь

— Документы я подала еще во вторник, выбрала фармацевтический факультет, — рассказывает девушка. — Но сегодня поняла, что в баллах не уверена, и переподала на педиатрию. По баллам на этот факультет я вроде бы вторая.

— Можно поздравлять?

— Неверное.

— Что вы чувствуете в этот момент? — в 16−18 лет поступление важнее всяких Оскаров.

— Да ничего, — улыбается Катя. — Я столько простояла в очереди, что даже рук и ног не чувствую.

А Аня Белявская идет и улыбается. Рядом мама и папа. В БГМУ учится ее старший брат, поэтому вопрос, в какой мед Беларуси идти, в семье даже не поднимался. У абитуриентки 354 балла. Как и Катя, документы она подала на педиатрию.

— Баллы в этом году запредельные, — говорит мама Ольга Александровна. — Но мы для себя решили, если не хватит, пойдем на платное. Только на стоматологию, чтобы уже точно знать, за что платить.

«Почему люди из регионов едут в Минск поступать?»

Чем ближе к ночи, тем, кажется, реже абитуриенты появляются на крыльце вуза. Во сколько выйдет последний, точно не знает никто. Кому-то в приемной комиссии шепнули: бывало, и до полуночи подавались.


— Ксюша, тебя можно поздравить? — стоя у крыльца, разговаривает по телефону мужчина. — А Оксана, наверное, сделала ошибку. Если бы, как ты, поехала в Гомель, точно бы прошла.

Для сравнения, в Гомельском меде по данным на 15.00 17 июля, примерный проходной балл на лечебный факультет был 321−330. На медико-диагностический — 311−320. В Гродно на эту же дату и время: 331−340 — на лечфак и 301−310 — на педиатрию.

— Почему люди из регионов едут в Минск поступать? — рассуждает одна из мам, которая ждет дочку на улице. — Почему не в Гомель, не в Витебск? В итоге в БГМУ огромные проходные. У меня девочка хорошо училась, без репетиторов набрала 302 балла, и теперь мы даже с целевым можем не поступить.

— А вы сами не думали подать документы в региональный мед, там конкурс меньше?

— А почему мы должны куда-то ехать? — вопросом на вопрос отвечает мама, которая, заметно, очень переживает за ребенка.

Если бы в этот момент рядом с женщиной оказался Даниил Коровиков из Гомеля, он бы в ответ легко пошутил: «Хочется пожить подальше от родителей».


Даниил Коровиков

Пока же мама с папой возле корпуса рядом с сыном. Идею парня учиться в Минске они поддерживают, хотя переезд — тема второстепенная. У Даниила 357 баллов, в последний момент он решил переподать документы с лечфака на педиатрический — и главное сейчас пройти.

На часах 20.15.

— Сколько абитуриентов в здании еще осталось? — интересуемся у выходящих из корпуса девушек.

— Может, человек 10, — отвечает одна из них.

— А может и больше, — поправляет ее другая.

— Думаю, еще час точно будут принимать документы, — предполагает первая.

— А может и дольше, — замечает вторая.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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Вечером 17 июля TUT.BY отправился в БГМУ, чтобы познакомиться с теми, кто в финальный момент подавал документы в медицинский.
 
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