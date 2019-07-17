«Классики», вальс, мега-шашки. В Могилеве начинает работать открытое общественное пространство

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 19 июля откроют первое в городе общественное пространство — площадку, где будут проводить различные мероприятия и собирать людей по интересам. В пятницу сюда зовут играть в «классики», «крестики-нолики», «мега-шашки» и танцевать вальс.

Проект «ГородОК» выпускников школы городских инициатив «Теплица» поддержал торговый центр «Парк сити». Потому площадка откроется справа от него возле парковки в 16.00.

Кроме игр и уроков танцев организаторы проведут детский праздник с костюмированными героями из мультфильмов, аквагримом, шоу мыльных пузырей и др.

— Цель проекта — создать живое, креативное и комфортное для всех общественное пространство, способное объединить людей различного возраста и сферы интересов, — сказал руководитель Центра городских инициатив Юрий Стукалов.