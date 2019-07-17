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Решения по отмене роуминга между Беларусью и Россией будут приниматься в августе

18.07.2019 10:47 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Решения по отмене роуминга между Беларусью и Россией будут приниматься в августе
Фото из архива

18 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Решения по отмене роуминга между Беларусью и Россией будут приниматься в августе. Об этом сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с руководителями регионов Беларуси и органов государственной власти субъектов РФ на полях VI Форума регионов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Михаила Мясниковича, со стороны белорусских операторов есть понимание проблемы. Конкретные решения будут приниматься на встрече, которая состоится 2 августа в Полоцке, добавил он.

В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила готовность российской стороны. По ее информации, вопрос будет решен до 15 сентября.

Верхние палаты парламентов Беларуси и России держат вопрос на контроле.-0-

 
 
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18 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Решения по отмене роуминга между Беларусью и Россией будут приниматься в августе. Об этом сообщил председатель Совета...
 
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