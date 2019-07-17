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В Гомеле сотрудники ОМОНа нашли килограмм мака у мужчины, который выдал себя своей паникой

18.07.2019 10:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У жителя Гомеля сотрудники ОМОНа изъяли килограмм наркотического вещества. Парень выдал себя сам, когда запаниковал при виде бойцов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.


Фото: пресс-служба МВД

На улице Кунцевича омоновцы заметили, как мужчина вышел из кустов у дороги. В руке он нес пакет и оглядывался по сторонам.

Сотрудники решили узнать, в чем дело. Парень остановился сам, когда увидел бойцов, и стал рассказывать, что шел с работы, а в кустах справлял нужду. По его словам, в пакете лежат рабочие аксессуары.

«Правоохранители проверили содержимое ноши. Внутри нашли подсушенные стебли и коробочки мака», — рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

Эксперты выяснили, что находка — наркотическое вещество, а именно маковая соломка массой на менее 1111 грамм.

39-летний фигурант нигде не работает, по данным милиции, он наркоман со стажем. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Гомель
 
 
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Фигурант - наркоман со стажем. Теперь он еще и подозреваемый по уголовному делу.
 
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