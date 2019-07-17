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«Рубон» уже не «Рубон». В Полоцке переименовали известный фестиваль
18.07.2019 11:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Полоцке переименовали один из самых известных белорусских фестивалей средневековой культуры — «Рубон». Новое название — «На пути из варяг в греки». В этом году фестиваль пройдет 30 августа — 1 сентября. В программе — захват корабля, регата и 3D-проекция на Софийском соборе. «Витебские вести»
Организаторы обыграют водную тему. Зрители увидят ладьи и драккары, воссозданные по образу древних судов. На Двине пройдет настоящая регата, состязания по захвату кораблей, турниры на мостике между судами.
На праздник пригласили реконструкторов из Беларуси, России, Литвы, Латвии, Украины, Польши. Быт далекой эпохи воссоздаст походный лагерь. На большой рыночной площади расположатся купцы и ремесленники.
Фольклорные коллективы исполнят старинные народные песни. Будет и детская площадка — с играми, конкурсами и батлейкой.
Ожидается также конный турнир всадников в доспехах с ломанием копий по всем правилам джостинга. Еще один сюрприз программы — 3D Mapping — красочное шоу с видеопроекцией на Софийский собор.
Предыдущий фестиваль «Рубон»
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В этом году фестиваль пройдет 30 августа - 1 сентября. В программе - захват корабля, регата и 3D-проекция на Софийском соборе.
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