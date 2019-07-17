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Минчанин представлялся инвестором и завладел крупной суммой. Милиция ищет пострадавших

18.07.2019 11:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске ищут пострадавших от действий мужчины, который представлялся инвестором и завладел крупной суммой своих кредиторов. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Фото: minsk.mvd.gov.by

Милиция разыскивает пострадавших от действий 42-летнего мужчины — его подозревают в мошенничестве.

Правоохранители выяснили, что мужчина в 2009 году официально перестал работать. Чтобы не остаться без дела, в 2012-м занялся мошенничеством. Он входил в доверие к людям и под различными предлогами одалживал крупные суммы. Деньги обещал отдать в короткие сроки, многим также пообещал проценты.

В 2015 году мужчина изменил схему работы и стал представляться крупным инвестором. Теперь деньги он выманивал под предлогом оплаты операционных расходов для перевода денег на его счета в иностранном банке ЮАР. Кредиторам он говорил, что процедура по переводу завершается и вот-вот деньги придут ему на счет.

Суммы, которые одалживал 42-летний мужчина, начинались от 500 до 50 тысяч долларов. Несмотря на то что сумма ущерба составляет 300 тысяч рублей, злоумышленник пообещал, что возвратит своим кредиторам деньги в размере, превышающем 1,5 миллиона рублей. Оперативники нашли 10 пострадавших.

— Материалы проверки переданы в Партизанский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь. Действия фигуранта могут быть квалифицированы по части 4 статьи 209 («Мошенничество») УК Республики Беларусь. Санкция указанной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества, — рассказывает начальник Партизанского РУВД г. Минска подполковник милиции Дмитрий Бурдюк.

В случае, если вы пострадали от действий мужчины на фото, в милиции просят обращаться по телефонам: 8(029) 560−02−48 или 102.

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Теги: Минск
 
 
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Мужчина представлялся крупным инвестором, входил в доверие и не возвращал долги.
 
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