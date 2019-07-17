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В Логойском районе пропала 15-летняя велосипедистка
18.07.2019 11:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция и родные ищут 15-летнюю Галину Веремийчик, которая вечером 17 июля ехала на велосипеде между двумя агрогородками в Логойском районе (Минская область) и пропала. Об этом
В минувшую среду, примерно в 17.25, девочка на велосипеде уехала из агрогородка Крайск в Малые Нестеровичи — и пропала.
Приметы: на вид 14−16 лет, рост 150−155 см, худощавого телосложения, глаза светло-голубые, волосы прямые светлые длинные.
Была одета: джинсы светло-синего цвета, балетки без шнуровки бежевого цвета, байка черного цвета с рисунком человека красного цвета, майка светло-бирюзового цвета с орнаментом впереди.
При себе имела: дорожный велосипед «Аист» темно-синего цвета, верхняя рама перемотана поролоном и черной изолентой.
В поисковой операции уже задействованы милиционеры и сотрудники МЧС, позже ожидают волонтеров отряда «Ангел».
Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах исчезновения или местонахождении девочки, просят позвонить в Логойский РОВД по телефонам: 8 (044) 786−42−25, 8 (033) 346−53−98, 8 (01774) 78 927, 8 (01774) 78 459.
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Она пропала по дороге между двумя агрогородками.
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