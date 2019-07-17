В Борисове на призывника-уклониста завели уголовное дело. Уже второй раз

Источник материала: Tut.by

25-летний житель Борисова стал фигурантом уголовного дела об уклонении от мероприятий призыва в армию. Причем уже во второй раз. Об этом сообщает милиция Минской области.

Молодой человек подлежал призыву на срочную воинскую службу в мае. Его еще в ноябре прошлого года вызвали в военкомат, где под роспись вручили повестку для прохождения медкомиссии и необходимости явится еще раз, в феврале.

Но в указанный день он в военкомат не явился. Как считает следствие, чтобы уклонится от службы.

Причем парень уже второй раз становится фигурантом дела по ст. 435 Уголовного кодекса об уклонении от мероприятий призыва. В 2016 он не явился в военкомат к сроку, и суд оштрафовал на 1840 рублей. Но статья предусматривает наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.