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В Борисове на призывника-уклониста завели уголовное дело. Уже второй раз

18.07.2019 12:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25-летний житель Борисова стал фигурантом уголовного дела об уклонении от мероприятий призыва в армию. Причем уже во второй раз. Об этом сообщает милиция Минской области.

Молодой человек подлежал призыву на срочную воинскую службу в мае. Его еще в ноябре прошлого года вызвали в военкомат, где под роспись вручили повестку для прохождения медкомиссии и необходимости явится еще раз, в феврале.

Но в указанный день он в военкомат не явился. Как считает следствие, чтобы уклонится от службы.

Причем парень уже второй раз становится фигурантом дела по ст. 435 Уголовного кодекса об уклонении от мероприятий призыва. В 2016 он не явился в военкомат к сроку, и суд оштрафовал на 1840 рублей. Но статья предусматривает наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.

 
 
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