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Сложный выбор. Что белорусу ближе: усеагульная млявасць і абыякавасць да жыцця или бесплатная медицина

18.07.2019 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Родные игры

Мы традиционно считаем родными символы, с которыми выросли: родителей, родину, мову. А удалось стать близкими для белорусов новым понятиям, известным людям, вещам, которыми мы пользуемся каждый день? Стала ли для нас символом Национальная библиотека? Считаем ли мы национальным достоянием компании, по которым белорусов знают во всем мире? Что для нас роднее: нарочанский хлеб, картошка или, может, «Песняры». Мы предлагаем поучаствовать в «Родных играх» — выбирать более родное понятие в «неожиданной» паре. Всего пар 15. Вчера Шагал обошел в голосовании «Славянский базар». Сегодня выбор посложнее — какое понятие белорусам ближе: усеагульная млявасць і абыякавасць да жыцця или бесплатная медицина. Выбирайте!


Усеагульная млявасць і абыякавасць да жыцця

• Национальная идея белоруса

• Философия бытия, которую белорусы несут в мир

• Наша теория ненасильственного сопротивления несовершенству внешнего мира

• Нематериальная национальная ценность, запрещенная для вывоза из Беларуси


Бесплатная медицина

• Белорусские врачи приветливы и дружелюбны по отношению к пациентам

• В государственных поликлиниках нет очередей

• К каждому пациенту медики используют индивидуальный подход

• Бесплатная медицина у нас настолько хорошая, что мы можем позволить себе повышать пенсионный возраст

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Усеагульная млявасць і абыякавасць да жыцця VS Бесплатная медицина

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Мы традиционно считаем родными символы, с которыми выросли: родителей, родину, мову. А удалось стать близкими для белорусов новым понятиям, известным людям, вещам,...
 
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