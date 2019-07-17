Сложный выбор. Что белорусу ближе: усеагульная млявасць і абыякавасць да жыцця или бесплатная медицина

Источник материала: Tut.by

Мы традиционно считаем родными символы, с которыми выросли: родителей, родину, мову. А удалось стать близкими для белорусов новым понятиям, известным людям, вещам, которыми мы пользуемся каждый день? Стала ли для нас символом Национальная библиотека? Считаем ли мы национальным достоянием компании, по которым белорусов знают во всем мире? Что для нас роднее: нарочанский хлеб, картошка или, может, «Песняры». Мы предлагаем поучаствовать в «Родных играх» — выбирать более родное понятие в «неожиданной» паре. Всего пар 15. Вчера Шагал обошел в голосовании «Славянский базар». Сегодня выбор посложнее — какое понятие белорусам ближе: усеагульная млявасць і абыякавасць да жыцця или бесплатная медицина. Выбирайте!