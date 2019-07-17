В Гомеле ищут мужчин, которые напали на автомобили

Источник материала: Tut.by

Милиция Гомеля по фото ищет двух подозреваемых мужчин. Один разбил кулаком стекло, а другой повредил лакокрасочное покрытие. Об этом сообщает издание Progomel.by.

1 июля в 21.00 неизвестный, находясь вблизи дома № 12 по ул. Чечерской, разбил кулаком заднее левое стекло двери в автомашине.





ОВД администрации Центрального района Гомеля проводит проверку по факту совершения хулиганских действий. Всех, кто узнал человека на фотографии, просят сообщить об этом по телефону 8 (0232) 701 735 или на общий 102.

Также милиция ищет мужчину, который 5 июля примерно в 11.10 на пересечении улиц Ильича и Международной повредил лакокрасочное покрытие машины.





Проверку проводят сотрудники ОВД Новобелицкого района. Всех, кто узнал человека на фотографии, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (0232) 511 049, 8 (0232) 511 651 или 102.