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Милиция выяснила, зачем минчанка облила жидкостью, похожей на масло, здание духовной академии
18.07.2019 12:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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13 мая примерно в 21.00 55-летняя женщина повредила здание историко-культурной ценности, используя жидкость, похожую на растительное масло. В этом здании на улице Зыбицкой находится Минская духовная академия.
После публикации в СМИ, женщину нашли. Минчанка пояснила, что осквернила здание, потому что испытывает неприязненное отношение к церкви.
То, что она сделала, могут квалифицировать по части 1 статьи 346 («Надругательство над историко-культурными ценностями») УК Республики Беларусь. Санкция указанной части статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, штрафа или ареста. Действиям минчанки будет дана правовая оценка.
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Вечером 55-летняя женщина повредила здание духовной академии. В Милиции она пояснила зачем.
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