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Милиция выяснила, зачем минчанка облила жидкостью, похожей на масло, здание духовной академии

18.07.2019 12:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы писали о розыске женщины, которая 13 мая повредила здание историко-культурной ценности. В милиции женщина объяснила, зачем она это сделала. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Фото: minsk.mvd.gov.by

13 мая примерно в 21.00 55-летняя женщина повредила здание историко-культурной ценности, используя жидкость, похожую на растительное масло. В этом здании на улице Зыбицкой находится Минская духовная академия.

После публикации в СМИ, женщину нашли. Минчанка пояснила, что осквернила здание, потому что испытывает неприязненное отношение к церкви.

То, что она сделала, могут квалифицировать по части 1 статьи 346 («Надругательство над историко-культурными ценностями») УК Республики Беларусь. Санкция указанной части статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, штрафа или ареста. Действиям минчанки будет дана правовая оценка.

 
 
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Вечером 55-летняя женщина повредила здание духовной академии. В Милиции она пояснила зачем.
 
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